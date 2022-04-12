وقت السحور اليوم الحادي عشر من رمضان.. وأقل قدر لتحصيل بركته

وقت السحور اليوم .. يبحث الكثيرون عن وقت السحور اليوم الحادي عشر من شهر رمضان 2022، وذلك بعد انتصاف ليل القاهرة واقتراب موعد أذان الفجر، ومن خلال التقرير التالي نوضح لك وقت السحور اليوم، وما هي الكلمات التي لا ترد مع انتهائه، لتجعل لك مما أطعمت بركة امتثالاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم :"تسحروا فإن في السحور بركة".

فضل السحور

وقت السحور اليوم

يبدأ وقت السحور اليوم الموافق الثلاثاء الـ 12 من إبريل 2022، 11 من رمضان 1443 هـ، مع دقات الساعة 1:42 دقيقة، ويستمر حتى الساعة 3:42 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة فجر اليوم في تمام الـ 4:02، وتصل مدة ساعات الصوم المقررة لهذا اليوم نحو 14 ساعة و 39 دقيقة، حيث يحين موعد صلاة المغرب والإفطار في الساعة 6:20، على أن يؤذن لصلاة العشاء في 7:41 ، وتشرق شمس القاهرة في 5:32، بينما يأتي وقت الظهر في 11:56، والعصر في 3:30.

وحول فضل السحور، قالت دار الإفتاء المصرية ، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصى بأكلة في رمضان تجعل الله وملائكته يُصلون عليك ويستغفرون لك، منوهة بأن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصى بالحرص على أكلة السحور، لأن الله سبحانه وتعالى وملائكته يدعون ويستغفرون لمن يتسحر.

وأوضحت «الإفتاء» فضل السحور في رمضان، أن السَّحُور هو الطعام الذي يأكله الإنسان أو يشربه في آخر الليل ، وسمي سحورًا لأنه يؤكل في وقت السحر، وهو آخر الليل، مشيرة إلى أن السحور لغة: طعام السحَر وشرابه، قال ابن الأثير: هو بالفتح اسم ما يُتسحر به وقت السحر من طعام وشراب، وبالضم المصدر والفعل نفسه، أكثر ما روي بالفتح.

وتابعت: وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام والبركة، والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام، والسَّحَر - بفتحتين-: آخر الليل قبيل الصبح، والجمع أسحار، وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر.

ونبهت إلى أن السحور يستعان به على صيام النهار، وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِالْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ» أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وأشارت إلى أن كل ما حصل من أكل أو شرب حصل به فضيلة السحور؛ فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ فَلا تَدَعُوهُ، وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ» أخرجه أحمد في "مسنده"، وعليه: فالسحور سنَّة يثاب المسلم على فعلها، فينبغي للمسلم المحافظة على هذه السنة.

نية الصوم



نية الصيام لشهر رمضان

ورد أن النية شرط في صحة الصيام، لأنه عبادة ولا بدَّ في العبادات من النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري، ومعنى النية: أن يعزم على الصيام وترك المفطرات طاعة لله تعالى، فهو لم يترك الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات إلا عملاً بأمر الله تعالى وطاعة له.

وقد ورد أنه من المعروف أن صوم رمضان واجب بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة وإجماع علماء الأمة، معلوم من الدين بالضرورة، كما أن للصوم الواجب رُكْنَان، وأولهما (النية) ويشترط إيقاعها ليلًا قبل الفجر عند الجمهور، لكنها تصح عند الحنفية في الصوم المعين قبل الزوال.

وفي نية الصيام لشهر رمضان ، ورد أن مجرد التسحر من أجل الصوم يُعَدُّ نيَّة مجزئة؛ لأن السحور في نفسه إنما جُعِل للصوم، بشرط عدم رفض نية الصيام بعد التسحر، ويكون لكل يوم من رمضان نِيَّة مُسْتَقِلَّة تسبقه، وأجاز الإمام مالك صوم الشهر كله بنيَّة واحدة في أوله، وثاني ركن من أركان الصوم الواجب، أو صيام رمضان هو (الإمساك عن المفطرات) التي يبطل بها الصوم، وهذا الركن لا بد منه في الصوم مطلقًا سواء كان واجبًا أو تطوعًا.

آداب الدعاء المستجاب

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، عن آداب قبول الدعاء، مشيراً إلى أن الثقة بالله تقرب استجابة الدعاء، وذلك بالتزامن مع ختام الثلث الأول من شهر رمضان ومجيء اليوم العاشر من الشهر المبارك .

وقال علي جمعة خلال برنامج “القرآن العظيم” الذي يذاع عبر فضائية صدى البلد:" الدعاء المستجاب" يقول ربنا سبحانه : {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}، لافتاً إلى أننا نتعلم من هذه الآية كيف نخاطب ربنا.

وتابع: كلمة " يا" التي هى للنداء، " يا الله" يعنى أناجي الله، " يا رحمن، يا رحيم" كل هذا إنما هو نوع من أنواع الدعاء { فَادْعُوهُ بِهَا } كل هذا نوع من أنواع الالتجاء، كل هذا عندما يخرج من القلب وعند الاحتياج، ويتصور أحدنا أن الله قطعا سيستجيب ، هذه الثقة بالله تقرب استجابة الدعاء .

وأضاف: ثق في الله، واربط قلبك وذهنك وتركيزك على ما تدعوه به، وادعوه بأسمائه الحسنى ،. قل له " يا وارث" ، قل له " يا قوى" ، قل له "يا مستجيب الدعاء" ، قل له" يا الله"، قل له" يا رحمن، يا رحيم، يا ملك"، ادعوه بأسمائه الحسنى فإن الله سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة.

ولفت إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم أنى أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك" إذًا فهناك أسماء علمها الله سبحانه وتعالى لمن اجتباهم من خلقه من الأنبياء والصديقين والأولياء والعلماء، ألهمهم الله سبحانه وتعالى أسماء واستجاب لهم عندها، فمن علمك شيئا من هذا من أهل الخير والعلم والتقوى والصلاح والولاية ؛ فادعوا الله به لعله أن يستجيب .

ودعا علي جمعة قائلاً" اللهم أنى أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ؛ أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، وجلاء همنا وحزننا، ونور أبصارنا وصدورنا"، مشيراً إلى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا كيف نجأر وندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى ، لله تعالى أسماء كثيرة لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي يقول: "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة".

وبين علي جمعة المقصود بـ"أحصاها"، حيث يقول العلماء في معنى كلمة "أحصاها" أنه دعا بها، وتخلق بأخلاقها، وتعلق بما يجب أن يتعلق به، وصدق ما ينبغي أن يصدق بها، إذًا " التخلق، والتعلق، والتصديق"، هو معنى "أحصاها" .

وتابع: لله تعالى اكثر من مائه وخمسين أسما في القرآن، وأكثر من مائة وستين أسما في السنه المشرفة ، مجموعهم عندما نحذف المكرر ٢٤٠ اسم في الكتاب والسنة، لكن له سبحانه أسماء أخرى لا يعرفها أحد، وفى حديث البخاري عندما يتشفع فينا سيدنا صلى الله عليه وسلم فيقول: "فأسجد تحت العرش فيلهمني الله بمحامد لم أكن أعرفها من قبل ولم يلهمها أحد قبلي" يعنى يعطيه أسماء مما استأثر الله بها فى علمه.

وأوضح علي جمعة، ما ذكره أبو بكر بن العربي حيث يقول : " لله ألف اسم" يعنى يمكن البشرية تكون عرفت أو سمت ألف اسم لله سبحانه وتعالى ، وكان العرب إذا أحبوا شيئا أو خافوه أكثروا من أسمائه.

ومن دعاء اليوم الحادي عشر في رمضان ذكر الدكتور علي جمعة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” التالي: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وأجعل في أسماعنا نورا، واجعل في أبصارنا نورا، واجعل من خلفنا نورا، واجعل من أمامنا نورا، واجعل من فوقنا نورا، واجعل من تحتنا نورا، اللهم أعطنا نورا، واجعل كلامنا نورا، وصمتنا نورا، ونورنا بما نورت به عبادك الصالحين .

الدعاء

دعاء رمضان مستجاب

اللهم أهله علينا باليُمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله.

اللهم أظلَّ شهر رمضان وحضر، فسلمه لي، وسلمني فيه، وتسلمه مني. اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيه الجدَّ والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرًا لي من ألف شهر.

اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال، واقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالمًا بما في صدور العالمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين.

اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين، برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيمًا لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.

اللهم أعني على صيامه وقيامه يا هادي المضلين وقربني إليك برحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك فيه يا اللهُ، الأحد الصمد، الذي لم يلِدْ ولم يولد، ولم يكن له كُفُوًا أحد، أن تغفرَ لي ذنوبي؛ إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أعنِّي فيه على ذِكرك، وشُكرك، وحُسن عبادتك.

ربِّ، أعنِّي ولا تُعِنْ عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكُرْ عليَّ، واهدِني، ويسِّر لي الهدى، وانصرني على مَن بغى علي.

ربِّ، تقبَّل فيه توبتي، واغسل حَوْبتي، وأجِبْ دعوتي، وثبِّتْ حجتي، وسدِّد لساني، واهدِ قلبي، واسلُلْ سَخِيمة “حِقد” صدري.

ربِّ، اغفِرْ لي فيه، وتب عليَّ؛ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم اهدِني فيمن هدَيتَ، وعافني فيمن عافيتَ، وتولَّني فيمن تولَّيتَ، وبارك لي فيما أعطيتَ، وقِني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليت.

اللهم اقسِمْ لنا مِن خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومِن طاعتك ما تبلِّغنا به جنتَك، ومِن اليقين ما تهوِّن به علينا مصيبات الدنيا، ومتِّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعله الوارثَ منا، واجعل ثأرَنا على مَن ظلمنا، وانصرنا على مَن عادانا، ولا تجعل مصيبتَنا في دِيننا، ولا تجعل الدنيا أكبرَ همنا، ولا مبلَغ علمنا، ولا تسلِّط علينا مَن لا يرحمنا.