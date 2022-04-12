تعرف علي شروط القبول لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022، منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات.. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول:



- مصري الجنسية ومقيم في مصر.

- العمر أقل من 35 سنة.

- عامين خبرة بعد التخرج.

- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.

- كفاءة اللغة الإنجليزية.

- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).

- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.

- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

فترة انتهاء التقدم:

ينتهي التقديم في 15 أبريل 2022.

للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

والجدير بالذكر وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور سالم المالك المدير العام لـ منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “إيسسكو” وكلية الآثار جامعة عين شمس وجامعة فيلبس ماربورج بـ ألمانيا.

بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور ممدوح الدماطي ، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ،الدكتور مصطفى رفعت مدير مكتب التعاون الدولي ، الدكتور احمد الشوكي وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور شيرويت الاحمدي مدير ادارة الوافدين، الدكتور عبد الرازق النجار رئيس قسم علوم الآثار والحفائر، الدكتورالبرت فويس رئيس مجلس الدراسات للاسلامية بجامعة فيلبس ماربورج بألمانيا (عبر الانترنت).

يأتي، التعاون بناء على الجهود التي توليها الدولة المصرية لتطوير المؤسسات التراثية والبرامج الأكاديمية ذات الصلة، ولمزيد من توطيد العلاقات البحثية والعلمية والمجتمعية بين الجهات الدولية والإقليمية ذات الشأن، وتكاملاً مع الجهود المصرية في مجال تطوير التعليم العالي وحفظ التراث المصري والعربي والإسلامي.

وتم التوقيع على تأسيس برنامج الماجستير الدولي المشترك فى رقمنة وحفظ التراث الكتابي ، وستقوم منظمة الايسسكو بتقديم عدد من المنح الدراسية للدارسين من الدول الإسلامية وذلك لتنمية الأفراد العاملين بالمؤسسات التراثية ليكونوا قادرين على تقديم مساهمات عملية لحفظ وإدارة التراث، متسلحين بالمعرفة والمهارات اللازمة. من خلال برنامج الماجستير الدولي والفريد في المنطقة، وسيقدم هذا البرنامج، بالشراكة مع المراكز المهنية الدولية الأخرى ذات الصلة، تعليمًا عمليًا يربط النظرية بالممارسة.