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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدايات العصر الروماني والبطلمي.. 10 معلومات مهمة عن الكشف الأثري بالإسكندرية

الكشف الآثري فى الاسكندرية
الكشف الآثري فى الاسكندرية

أطلت علينا وزارة السياحة والآثار خلال الساعات القليلة الماضية، بالإعلان عن كشف أثري بمحافظة الإسكندرية ، والتى نجحت في اكتشافه البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وفى إطار ذلك نرصد أبرز 10 معلومات هامة عن الكشف الأثري .

1-الكشف الأثري وجد بـ  تبة مطوح غرب الإسكندرية

2- الكشف عبارة عن ورشة لصناعة الأواني الفخارية "الأمفورات"

3- يعود الكشف إلى لبدايات العصر الروماني

4-الورشة المكتشفة تتكون من مجموعة من الأفران

5- الكشف عن مبنى آخر يقع إلى الجنوب من الفرنين الأثريين

6-الكشف عن مجموعة كبيرة من العملات تُؤرخ أغلبها بالعصر البطلمي

7-العملات المكتشفة رسمت على وجه الإسكندر وأخرى وجه المعبود زيوس و وجه كليوباترا

8-عثرت البعثة على أجزاء من تماثيل التراكوتا لمعبودات وسيدات وتميمة تُعلق للمعبود بس

9-كما عثرت البعثة على التاج الريشيّ الخاص بالمعبود بس وجزء من تمثال مرتبط بالخصوبة

10-العثور على ما يقرب من مائة دفنة بالإضافة إلى جبانة بنظام فتحات الدفن المحفورة في الصخر

يذكر أن وأوضح دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى  للآثار أن الورشة المكتشفة تتكون من مجموعة من الأفران، نجحت البعثة في الكشف عن اثنين منها محفورتين في الصخر، أحدهما في حالة جيدة من الحفظ له مدخل مقبي  بالجانب الغربي كان يدخل من خلاله الفخارين إلى الفرن لرص الأمفورات، وبعد الانتهاء من عملية الرص يتم سد المدخل بكتل الطين وبقايا شقف الفخار، وكان يتم إدخال الوقود عن طريق ممر منحدر محفور في الصخر يقع إلى الأسفل من هذا المدخل.

 

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