شبانة: الاتحاد حصل على توقيع سيسيه.. والنحاس يطلب التعاقد مع مدافع المقاولون

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس حصول الاتحاد السكندري على توقيع رزاق سيسيه لاعب الزمالك، لمدة 3 مواسم، تبدأ من الموسم المقبل.

وتابع شبانة في تصريحات ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، اللاعب وقع أمس على العقود ، بعد إبلاغ اللاعب بصعوبة تواجده في الزمالك الموسم المقبل".

وأكمل شبانة، عماد النحاس طلب من محمد مصيلحي التعاقد مع محمد سمير لاعب المقاولون العرب في الصيف القادم لتدعيم الفريق في الموسم المقبل ، بعد وجود أزمات كثيرة في خط الدفاع .

واختتم شبانة، مجلس الاتحاد السكندري أكد عن اقتراب حل أزمة اللاعب حسام عاشور في الأيام القادمة ، بعد تقديم اللاعب اعتذار رسمي و سحب شكواه من اتحاد الكرة".