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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس اللذيذة

بطاطس
بطاطس

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البطاطس الفريسكاس اللذيذة أحلى من الجاهزة. 

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المقادير


كيلو بطاطس مقطعة أصابع رفيعة ومجففة من الماء 
كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكينغ باودر
ملعقتين  كبار نشا
كوب ماء
زيت للقلي 
توابل البطاطس الفريسكاس : 
نصف ملعقة صغيرة من ثوم بودر 
نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة
ملعقة صغيرة كاري
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة بابريكا
ملح و فلفل اسود 
شطة حارة اختياري 
طريقة التحضير 
في وعاء نضع كلاً من الدقيق والنشاء والبيكنج باودر والتوابل التي ذكرناها سابقاً أي الملح والبصل والثوم البودرة والبابريكا والكاري والكركم ونخلطهم جيداً . 
نقسم الكمية قسمين بحيث نضيف للقسم الأول كوب ماء ونخلطهم ونغمس حبات البطاطس فيها ثم نضعهم في الثلاجة لنصف ساعة . 
وبعد مضي الوقت نخرجهم من الثلاجة ونبدأ نغمس كل قطعة بطاطس بخليط الدقيق و التوابل المتبقي حتى تغطي  جيداً . 
نحمي زيت القلي جيداً ثم نقلي البطاطس فيه حتى تتحمّر وتصبح مقرمشة وذهبية . 
نصفي البطاطس من الزيت جيداً ثم نضعها في طبق التقديم بجانب كاتشاب أو مايونيز حسب الرغبة وصحة وهنا . 
 

طريقة عمل بطاطس طريقة التحضير الثوم الزيتون health

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