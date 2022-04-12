تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل البطاطس الفريسكاس اللذيذة أحلى من الجاهزة.



المقادير



كيلو بطاطس مقطعة أصابع رفيعة ومجففة من الماء

كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكينغ باودر

ملعقتين كبار نشا

كوب ماء

زيت للقلي

توابل البطاطس الفريسكاس :

نصف ملعقة صغيرة من ثوم بودر

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة

ملعقة صغيرة كاري

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملح و فلفل اسود

شطة حارة اختياري

طريقة التحضير

في وعاء نضع كلاً من الدقيق والنشاء والبيكنج باودر والتوابل التي ذكرناها سابقاً أي الملح والبصل والثوم البودرة والبابريكا والكاري والكركم ونخلطهم جيداً .

نقسم الكمية قسمين بحيث نضيف للقسم الأول كوب ماء ونخلطهم ونغمس حبات البطاطس فيها ثم نضعهم في الثلاجة لنصف ساعة .

وبعد مضي الوقت نخرجهم من الثلاجة ونبدأ نغمس كل قطعة بطاطس بخليط الدقيق و التوابل المتبقي حتى تغطي جيداً .

نحمي زيت القلي جيداً ثم نقلي البطاطس فيه حتى تتحمّر وتصبح مقرمشة وذهبية .

نصفي البطاطس من الزيت جيداً ثم نضعها في طبق التقديم بجانب كاتشاب أو مايونيز حسب الرغبة وصحة وهنا .

