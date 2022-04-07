مختلفة ولذيذة.. طريقة تحضير البطاطس الكروكيت بالخطوات

تعد البطاطس الكروكيت من من الوصفات المميزة للعديد من الأشخاص، كما يمكن تقديمها للأطفال، وإضافة الحشوات المفيدة والغنية بالفيتامينات.

وإليك طريقة تحضير البطاطس الكروكيت بالخطوات.

مقادير البطاطس الكروكيت

بطاطس مسلوقة مهروسة

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كمون ناعم

شطة ناعمة

الحشو

جبنة موتزاريلا

الوجه

بيض

دقيق

بقسماط

زيت للقلي

طريقة تحضير البطاطس الكروكيت

1- ضعي البطاطس المسلوقة في وعاء وتتبل بالملح والفلفل والتوابل.

2- شكلي البطاطس على شكل أصابع وتحشى بالجبن الموتزاريلا.

3- غلفي البطاطس بالدقيق والبيض والبقسماط وتقلى في الزيت وتقدم البطاطس الكروكيت.

