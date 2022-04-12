أوفر وأحسن من الجاهز.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

تعتبر ربة المنزل لا تستغني عن وجود الكاتشب فى المنزل فهو محبب لدي اغلب أفراد الأسرة، لذلك يقدم الشيف ابو جوليا طريقة عمل الكاتشب فى المنزل.



المكونات

5 حبات طماطم

8 فصوص ثوم

بصله متوسطه

1\4 كوب خل

3 ملاعق سكر

1 ملعقه ملح

الطريقه

تقطعى الطماطم مكعبات والبصل حلقات صغيره والثوم ايضا وتضعيهم فى اناء على نار هادئه وتتركيهم حتى تطرى المكونات وبعدين تصفيهم من بزر الطماطم وبعد كده تضعى عليهم الخل والسكر والملح وتقلبى حتى يصبح الخليط سميك وبعد كده تسيبه يبرد ودخليه التلاجه



* طريقه اخرى

المكونات :

1 ك طماطم

1 م كبيره بصل بودر

1 م كبيره ثوم بودر

ملح - فلفل ( حسب الرغبه )

1 م كبيره بابريكا

3 م صغيره خل

3 م كبيره سكر

2\1 م صغيره قرفه

1 م كبيره نشا

الطريقة :

- نضع الطماطم في اناء على النار لمدة 5 دقائق ثم ترفع وتقشر وتعصر لتصبح خاليه من البذور

- نضع عصير الطماطم على النار ونضيف عليه الملح والفلفل والسكر والخل القرفه البابريكاوالثوم والبصل البودر

- عند الغليان توضع الطماطم على نار متوسطة ثم نضع النشا فى 2 م كبيره ماء ويذوب ثم يضاف على خليط الطماطم ويقلب جيدا

- نرفع الخليط عن النار ويترك ليبرد ثم يحفظ فى زجاجات فى الثلاجه لحين الاستخدام.