عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أوفر وأحسن من الجاهز.. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

الكاتشب
الكاتشب

تعتبر ربة المنزل لا تستغني عن وجود الكاتشب فى المنزل فهو محبب لدي اغلب أفراد الأسرة، لذلك يقدم الشيف ابو جوليا طريقة عمل الكاتشب فى المنزل. 
 

txt

أنغام عن مشاركتها في تتر فاتن أمل حربي: عمل ملهم.. فيديو

txt

لسحور صحي .. طريقة عمل تارت التمر في 5 دقائق

 

المكونات

 

5 حبات طماطم 
8 فصوص ثوم 
بصله متوسطه 
1\4 كوب خل  
3 ملاعق سكر  
1 ملعقه ملح

الطريقه

  تقطعى الطماطم مكعبات والبصل حلقات صغيره والثوم ايضا وتضعيهم فى اناء على نار هادئه وتتركيهم حتى تطرى المكونات وبعدين تصفيهم من بزر الطماطم وبعد كده تضعى عليهم الخل والسكر والملح وتقلبى حتى يصبح الخليط سميك وبعد كده تسيبه يبرد ودخليه التلاجه 
 

* طريقه اخرى

المكونات :

1 ك طماطم 
1 م كبيره بصل بودر 
1 م كبيره ثوم بودر 
ملح - فلفل ( حسب الرغبه ) 
1 م كبيره بابريكا 
3 م صغيره خل 
3 م كبيره سكر 
2\1 م صغيره قرفه 
1 م كبيره نشا

الطريقة :

- نضع الطماطم في اناء على النار لمدة 5 دقائق ثم ترفع وتقشر وتعصر لتصبح خاليه من البذور 
- نضع عصير الطماطم على النار ونضيف عليه الملح والفلفل والسكر والخل القرفه البابريكاوالثوم والبصل البودر 
- عند الغليان توضع الطماطم على نار متوسطة ثم نضع النشا فى 2 م كبيره ماء ويذوب ثم يضاف على خليط الطماطم ويقلب جيدا 
  - نرفع الخليط عن النار ويترك ليبرد ثم يحفظ فى زجاجات فى الثلاجه لحين الاستخدام. 

عصير الطماطم الطماطم البصل الية الثوم والبصل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

موضوعات متعلقة

بعيدا عن الاضرار ... طريقة عمل اندومي بدبس الرمان والمكونات الاصلية لها

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

طريقة تحضير البيتزا بالكفتة.. 3 وصفات مختلفة

وجبة إفطارلذيذة.. طريقة عمل الفول بالطماطم

ترشيحاتنا

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. يعادل الحج والعمرة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

5 سنوات خدمة الأبرز .. شروط ترقية المعلمين وفقا للقانون

شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن ولدين وبنتين.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ