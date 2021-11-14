احذر وضع "الكاتشب" على الطعام.. يسبب هذه الأمراض

قالت دعاء سهيل خبيرة التغذية العلاجية، أن الوجبات السريعة تحتوى على مجموعة دسمة من السعرات الحرارية لاحتوائها على زيوت ودهون مهدرجة خاصةً في البطاطس المحمرة والطماطم المصنعة "الكاتشب"، محذرة من تناولها في المساء لصعوبة حرقها بعملية التمثيل الغذائي الذي يعتاد عليه داخل الجسم.



وأضافت دعاء سهيل، خلال لقائها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أهم ماكينات الحرق داخل الجسم هي الغدة الدرقية التي تفرز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية فى الساعات النهارية، محذرة من تناول الطعام بعد السابعة مساءً.

ولفتت دعاء سهيل، إلى أن مرضى السمنة يمتلكون شهية مرتفعة ويقبلون على تناول الوجبات السريعة بشراهة وهو ما ينتج عنه إصابتهم بسمنة مفرطة وأمراض مزمنة مثل الضغط والسكرى، مشيرة إلى أن تنظيم الوجبات الغذائية وتناول أعشاب تسد الشهية مثل البسيتا والانسيليوم يساعد على إنقاص الوزن بسرعة.



وأشارت دعاء سهيل، إلى أن كورس البيستا صيحة فى مجال التخسيس لاحتوائه على 5 ملجم من عشب السيليوم وفيتامين بى 12 لمنع تساقط الشعر بالإضافة لفيتامين سى لنضارة البشرة، منوهة أن المياه مفيدة ومهمة للغاية لمرضى السمنة لأنها تغسل الكلى وتساعد على نضارة البشرة، كما أن يمكن عدم تناول المياه بعد السابعة مساءا وتناول مكملات غذائية وفيتامينات.

ولفتت دعاء سهيل، إلى وجود 33 كورسا لعلاج مرض السمنة ويتم إعطاؤها لمريض السمنة وفقا لأعمارهم، أمراضهم المزمنة، طبيعة شهيتهم، وحركة الأمعاء، وطرق سد الشهية الأصح لحالتهم.

وقالت إنها أطلقت مبادرة “أطفال بلا سمنة وشباب أصحاء” من أجل الحفاظ على صحة جيدة، مشيرة إلى أنها تستهدف فئات مختلفة في المجتمع المصري.