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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي في مهمة شبه مستحيلة أمام ريال مدريد بـ دوري أبطال أوروبا

تشيلسي ضد ريال مدريد
تشيلسي ضد ريال مدريد

يستضيف فريق ريال مدريد الإسباني نظيره تشيلسي الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب سانتياجو برنانبيو، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويكفي فريق ريال مدريد بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي، التعادل أو الهزيمة بفارق هدف في مباراة اليوم، لحسم التأهل رسميا إلى الدور نصف النهائي.

وكان فريق ريال مدريد تفوق على تشيلسي في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى : تيبو كورتوا - أندي لونين - توني فويدياس.

خط الدفاع : داني كارفاخال - ديفيد ألابا - ناشو - رافا ميرين - مارسيلو - ميندي.

خط الوسط :  كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس - فالفيردي - سيايوس - فاسكيز - كافينجا.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيو - جاريث بيل - رودريجو - لوكا يوفيتش - ماريانو دياز - كريم بنزيما.

على الجانب الآخر يحتاج فريق تشيلسي للفوز على ريال مدريد بفارق 3 أهداف لخطف بطاقة التأهل، أو التقدم بفارق هدفين في الوقت الأصلي لخوض وقت إضافي.

واعترف توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي بصعوبة التأهل على حساب ريال مدريد، بعد الخسارة القاسية في لقاء الذهاب.

وقال توماس توخيل في تصريحات صحفية:" الأمور باتت صعبة للغاية، تسجيل 3 أهداف في لقاء الإياب ليس واقعيا".

ويفقد فريق تشيلسي الدبابة البلجيكية رومليو لوكاكو في مباراة الليلة، بسبب الإصابة.

ريال مدريد تشيلسي دوري ابطال أوروبا قائمة ريال مدريد توخيل أنشيلوتي

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