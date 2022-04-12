213 سفينة بحمولة 3.6 مليون طن بموانئ قناة السويس خلال مارس

أعلنت إدارة شمال قناة السويس الاقتصادية اليوم أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر مارس الماضي بإجمالي حمولات بلغت 3,684,518 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 328,383 حاوية مكافئة من خلال استقبال عدد 213 سفينة متنوعة خلال الشهر.

واستقبل ميناء غرب بورسعيد التابع لشمال اقتصادية قناة السويس 32 سفينة حاويات بطاقة محققة 372,063 طن وعدد حاويات 36,492 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 9 سفن بضائع عامة، وعدد 7 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو، و2 سفن ملح فضلاً عن استقبال عدد 38 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته .

وقد استقبل ميناء شرق بورسعيد التابع لشمال اقتصادية قناة السويس خلال شهر مارس عدد 110 سفينة حاويات وعدد 11 سفينة بضائع عامة وهي عبارة عن 9 سفن كلينكر و2 سفينة ملح بطاقة محققة 3,298,254 طن وعدد حاويات 291,891 حاوية مكافئة.



فيما استقبل ميناء العريش البحري التابع لشمال اقتصادية قناة السويس 3 سفن لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 14,201 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش حيث تقوم اقتصادية قناة السويس بتنفيذ أعمال للحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترا لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165 مترا، كما يتم إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.