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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص تعدى على صديقه بسلاح أبيض في المحلة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح قطعى وتوفـى أثناء إسعافه، وما تبين من قيام صديق المجنى عليه (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لقيام المجنى عليه بتعاطى المواد المخدرة أثناء تواجده بمنزل المتهم واعتراض الأخير على ذلك.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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