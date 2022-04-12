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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

منال عوض تستقبل رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الجديد

صدى البلد

استقبلت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، اللواء بحرى أركان بحر  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الجديد، حيث استهلت اللقاء بتهنئته لتوليه هذا المنصب معربة عن أصدق أمنياتها لسيادته بالتوفيق والسداد فى مهمته الجديدة.

وعلى صعيد آخر، ناقشت المحافظ واللواء حواش عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل التعاون بين الجانبين بما يحقق مد جسور التواصل ..

وقد أعربت "محافظ دمياط" عن تطلعها لبذل المزيد من الجهود لخدمة محافظة دمياط و أبنائها، وذلك استكمالا للجهود المشتركة خلال السنوات الماضية..

والجدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير وزير النقل قد أصدر القرار رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٢ بتكليف اللواء بحرى أ. ح أحمد عبد المعطي حواش بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، نقلا من منصب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر..

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