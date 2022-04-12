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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبدالملك بعد تعيين إيهاب جلال: بدون ظهير جماهيري أو إعلامي

صدى البلد

علق الكابتن أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق، على تعيين ايهاب جلال مدرا فنيا للمنتخب بعد انهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش.

وقال أحمد عيد عبد الملك، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "وجهة نظري ان مفيش حد مصري حالياً يقدر يمسك المنتخب وينجح والله اعلم الكرة فيها متغيرات كتير ومحدش كان متوقع نجاح كابتن حسن شحاتة الفترة الكبيرة دي . قضي الامر وكابتن ايهاب جلال مدير فني للمنتخب وهو ملوش ظهير جماهيري ولا اعلامي نتمني المساندة بقي وادولو الدعم زي باقي الناس".

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قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

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ميدو: إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر بنسبة 90٪

وقرر مجلس ادارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام تعيين  إيهاب جلال مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد التصويت من مجلس الإدارة على تعيين مدرب مصري.

واستقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استمرار كل من محمد شوقى وعصام الحضرى فى الجهاز الفنى الجديد لمنتخب مصر، الذى سيتم إعلانه خلال الساعات المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا تكميليا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف المنتخب الوطني بعد إنهاء عقد البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر بالتراضى، من أجل حسم هوية المدرب الجديد للمنتخب سواء مصريا أو أجنبيا.

ولجأ مجلس إدارة اتحاد الكرة للتصويت من أجل تحديد هوية المدير الفني القادم لمنتخب مصر، سواء مصريا أو أجنبيا، والبدء بعدها فى البحث عن c.v لاختيار الأفضل للمنتخب الذى يستعد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

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قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

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