أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع القادم.. والصحة تحذر من مشروب قمر الدين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصدها لكم خلال التقرير التالي:



يغفر ما مضى وما بقى.. عالم أزهري يوضح فضائل العمل الخيري| فيديو

قال الشيخ أحمد ممدوح، من علماء الأزهر الشريف، إنه يجب إدراك فوائد العمل الخيري، معقباً: "اللي تذوق لذة العمل الصالح، بيبذل كل ما يملك في سبيل إنه ميعطلش قيامه بالعمل الخيري، حتى ولو بحاجة بسيطة".





تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.





أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 12 - 4 - 2022

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 12- 4- 2022.



لفحص الأطفال بالمدراس.. مبادرة للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

قال تامر سمير، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم"، إن المبادرة انطلقت مع بداية العام الدراسي، حيث تم إعداد 200 فريق.





الصحة تحذر من مشروب قمر الدين.. وخبيرة: لا يجب تناوله بكثرة

علقت مروة شعير خبيرة التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، على تحذير وزارة الصحة الخاص بمشروب قمر الدين، قائلة: تحذير وزارة الصحة صحيح..كثرة تناول السكريات وقمر الدين يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل مفاجئ.





مصحح اللهجة الصعيدي لمسلسل الكبير يشرح مصطلح "جزرة وقطمها جحش"|فيديو

قال حسن القناوى، مصحح اللهجات، إن اللهجة الصعيدى منطوقة ومسموعة وليست مقروءة، لافتاً إلى أن اللهجة الصعيدية واحدة فى كل المحافظات، من الجيزة حتى أسوان.



أكيد رح تيجي ساعة فرج.. «قلبي اطمأن» الحلقة الـ 11

عرض برنامج "قلبي اطمأن" إعلان الحلقة الـ 11 من الموسم الخامس بعنوان" أُسر منسية".



قلبي اطمأن .. ما أصعب أن تعيش ظروف العم سمير! |شاهد

تواصل غيث، في الحلقة العاشرة من برنامجه "قلبي اطمأن"، مع رجل يبلغ من العُمر 67 سنة، ورب لـ أسرة، ويسكن في الشارع، بالإضافة إلى أنه مصاب بعدة أمراض.



بوتين: روسيا لا تسعى إلى الانعزال عن العالم والعملية العسكرية ستحقق أهدافها

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، أبرزت فيه تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات الروسية تقاتل في أوكرانيا بـ شجاعة وكفاءة، لافتا إلى أن قوات الجيش الروسي تستخدم أحدث أنواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها، لا مثيل لها.





لحظة تدمير المسيرة بيرقدار بواسطة فرقاطة روسية.. فيديو

عرضت فضائية “العربية”، فيديو لحظة تدمير المسيرة التركية"بيرقدار" في أوكرانيا بواسطة فرقاطة روسية.