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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقلبات شديدة وتصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع القادم

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا واضحا في درجات الحرارة، مقارنة بالإيام الماضية، متابعة: الطقس خلال فترة النهار سيكون ربيعي معتدل الحرارة على شمال البلاد، حار على جنوب البلاد.

وأضافت :درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع غياب أشعة الشمس، متابعة: سنشهد نشاطا للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما سيؤدي إلى الشعور بالبرد.

واسترسلت: درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض حتى يوم الجمعة القادمة، مشيرة إلى أنه بداية من يوم السبت القادم سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة لتصل إلى 36 درجة يوم الأحد.

وشددت على أن موجة الطقس الحار ستنتهي خلال 72 وذروتها ستكون يوم الأحد، متابعة: يجب أن نلتزم بارتداء الملابس الشتوية خلال الفترة القادمة.

وأضحت:" نشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس"، متابعة:" إحنا لسه ملتزمين بالملابس الشتوية..والملابس الصيفية وقتها لم يحن بعد".

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة حالة الطقس اخبار التوك شو

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