الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 25 14

الإسكندرية 19 13

وادي النطرون 24 15

طنطا 24 14

شبين الكوم 25 14

دمنهور 25 15

بلطيم 22 12

مطروح 18 13

السلوم 18 13

سيوة 23 13

بورسعيد 20 14

دمياط 23 15

الزقازيق 24 15

المنصورة 23 15

الإسماعيلية 24 15

السويس 25 15

العريش 21 14

رفح 20 14

رأس سدر 22 15

نخل 21 12

نويبع 23 16

طابا 24 16

كاترين 23 14

الطور 25 19

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 31 20

مرسى علم 32 20

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 14

أسيوط 26 15

سوهاج 28 19

قنا 33 21

الأقصر 34 20

أسوان 36 21

إدفو 35 22

أبوسمبل 37 21

الوادي الجديد 36 20

شلاتين 31 18

أبو رماد 32 17

حلايب 29 19

رأس حدربة 28 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 40 27

المدينة 38 24

الرياض 40 24

المنامة 34 25

أبوظبي 36 25

الدوحة 37 24

الكويت 34 22

دمشق 20 4

بيروت 19 14

عمان 19 6

القدس 16 9

غزة 19 11

بغداد 29 13

مسقط 34 28

صنعاء 27 14

الخرطوم 41 28

طرابلس 23 14

تونس 22 14

الجزائر 22 13

الرباط 21 13

نواكشوط 30 19



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 10 2-

اسطنبول 13 6

اسلام اباد 36 22

نيودلهى 42 24

جاكرتا 32 25

بكين 20 8

كوالالمبور 34 25

طوكيو 22 13

أثينا 17 8

روما 19 4

باريس 21 12

مدريد 16 8

برلين 14 5

لندن 17 10

مونتريال 13 5

موسكو 12 4

نيويورك 15 10

واشنطن 19 13

أديس أبابا 25 12