عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس ربيعي معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

بينما يسود طقس بارد فى فترات الليل والصباح الباكرعلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 25 14
الإسكندرية 19 13
وادي النطرون 24 15
طنطا 24 14 
شبين الكوم 25 14
دمنهور 25 15
بلطيم 22 12
مطروح 18 13
السلوم 18 13
سيوة 23 13
بورسعيد 20 14
دمياط 23 15
الزقازيق 24 15
المنصورة 23 15
الإسماعيلية 24 15
السويس 25 15
العريش 21 14
رفح 20 14
رأس سدر 22 15
نخل 21 12
نويبع 23 16
طابا 24 16
كاترين 23 14
الطور 25 19
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 31 20
مرسى علم 32 20
الفيوم 25 14
بني سويف 25 14
المنيا 25 14
أسيوط 26 15
سوهاج 28 19
قنا 33 21
الأقصر 34 20
أسوان 36 21
إدفو 35 22
أبوسمبل 37 21
الوادي الجديد 36 20
شلاتين 31 18
أبو رماد 32 17
حلايب 29 19
رأس حدربة 28 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 40 27
المدينة 38 24
الرياض 40 24
المنامة 34 25
أبوظبي 36 25
الدوحة 37 24
الكويت 34 22
دمشق 20 4
بيروت 19 14
عمان 19 6
القدس 16 9
غزة 19 11
بغداد 29 13
مسقط 34 28
صنعاء 27 14
الخرطوم 41 28
طرابلس 23 14
تونس 22 14
الجزائر 22 13
الرباط 21 13
نواكشوط 30 19


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 10 2-
اسطنبول 13 6
اسلام اباد 36 22
نيودلهى 42 24
جاكرتا 32 25
بكين 20 8
كوالالمبور 34 25
طوكيو 22 13
أثينا 17 8
روما 19 4
باريس 21 12
مدريد 16 8
برلين 14 5
لندن 17 10
مونتريال 13 5
موسكو 12 4
نيويورك 15 10
واشنطن 19 13
أديس أبابا 25 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شروط الخروج على المعاش المبكر طبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.. تعرف عليها

انخفاض الحرارة 11 درجة.. الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الشتوية

النيابة العامة تباشر التحقيقات في وفاة أيمن هدهود

قرار جمهوري بالإذن لوزير المالية بشأن الرحلات الجوية لمطارات روسيا

مورد وخدودك حمرا| هل ترتبط ياسمين عز بـ أبو جبل على طريقة وفاء الكيلاني ؟

بشكل نهائي.. الشيوخ يعوض المطلقة بـ20 ألف جنيه ويحدد شروط الحصول عليها

أفعال تبطل الصيام بين الزوجين .. الإفتاء تحددها بـ8 احذر الوقوع فيها

جنون الذهب.. قفزة جديدة في الأسعار وعيار 21 يسجل رقما قياسيًا

ترشيحاتنا

فضل الذكر بعد صلاة الفجر.. يعادل الحج والعمرة

ضغط المباريات أحد أسباب تراجع المستوى.. كواليس جلسة موسيماني مع الخطيب

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

5 سنوات خدمة الأبرز .. شروط ترقية المعلمين وفقا للقانون

شبانة: جمال علام يرغب في التعاقد مع حسام حسن إرضاء للرأي العام

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن ولدين وبنتين.. أزهري يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

يوتيرن آخر أعمالي| توفيق عبدالحميد يعلن اعتزال التمثيل نهائيا.. وريهام حجاج ترد

ملحمة حرب الصائمين.. لماذا أُعتبرت المدفعية المصرية في العاشر من رمضان الأشرس عالميا؟

مكتوب عليا الحلقة 10.. على طريقة عادل إمام أكرم حسني يتزوج فيدرا

فيديو

اسم جديد ينضم للقائمة| تعرف على هوية المدرب الجديد لمنتخب مصر.. فيديوجراف

القصة الكاملة لواقعة اعتداء كريستيانو رونالدو على طفل مصاب بالتوحد.. فيديوجراف

فيديوجراف.. شريف سلامة يكشف كواليس دوره في مسلسل فاتن أمل حربي

الاختيار 3 الحلقة 10..تسجيل جديد لخيرت الشاطر يهدد بعمليات عنف في مصر

المزيد

ساحة رأي

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ