عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لحمايتها .. مكونات يجب تتواجد في معجون الأسنان

معجون الأسنان
معجون الأسنان

هل تساءلت يومًا عما يحتويه معجون الأسنان الخاص بك والذي يجعل أسنانك تبدو أكثر إشراقًا؟،حيث يحتوي معجون الأسنان على مكونات نشطة وغير نشطة، ويساعد المكون الفعال في محاربة البكتيريا والبلاك، بينما يساعد المكون غير الفعال في الحفاظ على طعم معجون الأسنان وملمسه.

مكونات يجب تتواجد في معجون الأسنان

1- الفلورايد

وفقا لموقع timesofindia، يلعب الفلوريد دور البطولة في محاربة التسوس، الفلورايد هو معدن يضاف إلى معظم معجون الأسنان، فهو يقوي المينا، ويبطئ القدرة على إنتاج حمض البلاك، مما يمنع تسوس الأسنان، حيث يجب عليك بالبحث عن هذا المكون الرئيسي قبل شراء معجون الأسنان.

2- المزيلات 

يلعب هذا المكون دورًا نشطًا في معجون الأسنان، تساعد المواد الكاشطة تقنيًا على إزالة الحطام والبقع من الأسنان، ويجب أن تكون المواد الكاشطة ألطف وتتضمن عادةً كربونات الكالسيوم وجل السيليكا المجفف وأكاسيد الألومنيوم المميهة.

يجب أن يكون الهدف من المادة الكاشطة هو فرك سطح الأسنان برفق دون الإضرار بمينا الأسنان.

بشكل عام ، تحتوي تصاميم معجون الأسنان لتبييض الأسنان على محتوى كاشطة أكثر من معجون الأسنان غير المبيض.

3- النكهات

على الرغم من احتواء الفلوريد والمواد الكاشطة على المساعدة في تنظيف الأسنان وحمايتها، لكن قد لا يكون لديهم طعم مثالي للتنظيف، ومن ثم تضاف النكهات إلى معجون الأسنان لجعله مقبولاً أكثر في الاستخدام.

تأتي نكهات معجون الأسنان من عوامل التحلية، مثل السكرين أو السوربيتول. علاوة على ذلك، من المهم ملاحظة أن معاجين الأسنان هذه لا تحتوي على السكر ، مما يؤدي في النهاية إلى تسوس الأسنان.

4- تخفيف الحساسية

المكون الرئيسي لتخفيف الحساسية هو نترات البوتاسيوم والفلوريد الستانوس وكلوريد السترونشيوم
تساعد المكونات النشطة في معجون الأسنان على تهدئة الأعصاب في أسنانك ، وإزالة حساسيتها من الحرارة والباردة والسكر.

تتراكم هذه المقاومة بمرور الوقت باستخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية لبضعة أسابيع.

الاسنان معجون الاسنان طعم معجون الأسنان تبييض الاسنان تنظيف الاسنان تسوس الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

موضوعات متعلقة

ارتاح بسرعة.. طرق علاج ألم الأسنان المنزلية

حرق اللثة وتقرحات.. أطباء يحذرون من خطر تبييض الأسنان

ترشيحاتنا

الاختيار 3..ما هي جماعة "جند الإسلام" التابعة للقاعدة والتي قضت عليها داعش؟

رامز موفي ستار.. صراخ عائشة بن أحمد بعد مشاهد الثعبان والتمساح| فيديو

بالقراءات العشر.. الجامع الأزهر يبث شعائر صلاة التراويح

موقع جول: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وبنزيما الأول

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

‎أمين البحوث الإسلامية: الطبيعة لا تصلح أن تكون العلة الموجِدة لهذا العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ