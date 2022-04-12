عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان على إنستجرام: سنوية رفاعي الأسطورة

صدى البلد

شارك الفنان محمد رمضان فيديو كوميدي من جمهوره، عن سنوية شخصية مسلسله الأسطورة “رفاعي الدسوقي” وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق: “الجمهور الأصيل لسه فاكر سنوية رفاعي #الأسطورة ❤️😂💪🏽”.
 

txt

بعد الحلقة الـ10 من المشوار.. دينا الشربينى وأحمد صفوت يتصدران التريند

txt

محمد رمضان يروج لمسلسل المشوار: يا ترى ماهر هيحقق حلم ابنه؟

موعد عرض المشوار :

وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

النجم محمد رمضان محمد رمضان الفنان محمد رمضان موعد عرض المشوار مسلسل المشوار أبطال مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

راتب إيهاب جلال مع منتخب مصر

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

مشروع قانون جديد| حبس وغرامة 30 ألف جنيه حال عدم تسجيل المواليد

هيئة سلامة الغذاء: سحب عينات الأندومي للتأكد من صحة المنتج وليس لاتهامه

ترشيحاتنا

الاختيار 3..ما هي جماعة "جند الإسلام" التابعة للقاعدة والتي قضت عليها داعش؟

رامز موفي ستار.. صراخ عائشة بن أحمد بعد مشاهد الثعبان والتمساح| فيديو

بالقراءات العشر.. الجامع الأزهر يبث شعائر صلاة التراويح

موقع جول: محمد صلاح ثالث المرشحين للفوز بالكرة الذهبية وبنزيما الأول

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

‎أمين البحوث الإسلامية: الطبيعة لا تصلح أن تكون العلة الموجِدة لهذا العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: الهجوم على "فاتن أمل حربي" غير مبرر.. والمتربصين لم يشاهدوا حلقات المسلسل

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

جشع التجار واحتكار السلع.. أسباب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

توزيع عظام عجل على فقراء أبيس بالإسكندرية.. التفاصيل الكاملة للأزمة بالفيديو

علاقات متعددة في الوسط الفني.. أحمد صلاح حسني يفتح خزينة أسراره.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ