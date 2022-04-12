محمد رمضان على إنستجرام: سنوية رفاعي الأسطورة

شارك الفنان محمد رمضان فيديو كوميدي من جمهوره، عن سنوية شخصية مسلسله الأسطورة “رفاعي الدسوقي” وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق: “الجمهور الأصيل لسه فاكر سنوية رفاعي #الأسطورة ❤️😂💪🏽”.



موعد عرض المشوار :

وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.