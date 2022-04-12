بعد الحلقة الـ10 من المشوار.. دينا الشربينى وأحمد صفوت يتصدران التريند

تصدرت الفنانة دينا الشربينى والفنان أحمد صفوت التريند على مواقع التواصل الاجتماعى بعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل المشوار.

وشهدت حلقات مسلسل المشوار تألق بعض الفنانين الذين يشاركون فى العمل، من ضمنهم الفنان أحمد صفوت وعشيقته التي تقدم شخصيتها الفنانة ندى موسى، لينجح الثنائي في تقديم دويتو تمثيلي مختلف.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل "المشوار" بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل المشوار

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما من العاملين المؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

موعد عرض المشوار

وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سى دراما.