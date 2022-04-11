دينا الشربيني تتألق في المشوار.. والجمهور: مكسرة الدنيا

تصدرت دينا الشربيني قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر عن مسلسلها الجديد المشوار، الذي يعرض على شاشة Dmc في السباق الرمضاني 2022، ويشاركها البطولة الفنان محمد رمضان.

وتفاعل الجمهور مع أدائها المميز، ومن أبرز التغريدات: دينا الشربيني مكسرة الدنيا في المشوار.



موعد عرض المشوار :



وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار

يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.