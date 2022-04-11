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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دينا الشربيني تتألق في المشوار.. والجمهور: مكسرة الدنيا

صدى البلد

تصدرت دينا الشربيني قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر عن مسلسلها الجديد المشوار، الذي يعرض على شاشة Dmc في السباق الرمضاني 2022، ويشاركها البطولة الفنان محمد رمضان.

وتفاعل الجمهور مع أدائها المميز، ومن أبرز التغريدات: دينا الشربيني مكسرة الدنيا في المشوار.
 

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مسلسل المشوار الحلقة 10..ماهر يعترف لـ ورد.. والمقدم علاء يعرف طريقهما

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دينا الشربيني تحتفل بنجاح الحلقة الـ 6 من مسلسل المشوار

موعد عرض المشوار :


وأعلنت قناة دي إم سي، عن مواعيد العرض الأول للمسلسل في تمام الساعة 8:10 مساء، الإعادة 1:45 صباحًا، 2 ظهرًا، كما يُعرض على دي إم سي دراما.

أبطال مسلسل المشوار
يشارك في بطولة المسلسل إلى جانب النجم محمد رمضان عدد كبير من النجوم، من بينهم: «دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، شريف سلامة، ندى بسيوني، أحمد سعيد عبد الغني، خالد أنور، مايان السيد، حنان يوسف، كارولين خليل، ريهام عبد الغفور، ملك قورة» وغيرهم، والمسلسل من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

الفنان محمد رمضان دينا الشربيني ندى بسيونى عمرو عبد الجليل النجم محمد رمضان موعد عرض المشوار السباق الرمضاني 2022 مسلسل المشوار

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