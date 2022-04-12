الاختيار 3 الحلقة 11.. السيسي يمنع بيع أراضي سيناء للإرهابيين

خيرت الشاطر يطلب عزله

شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل الاختيار 3، منع الرئيس عبد الفتاح السيسي محاولة الجماعة الإرهابية لبيع أراضي سيناء إلى غير المصريين والإرهابيين.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع عقب علمه ببيع أراضي سيناء إلى الإرهابيين: "الأراضي اللي استردناها بدم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دي.. لا والله ما يحصل أبدا"، وقرر مع المجلس العسكري حظر بيع الأراضي إلى غير المصريين.

وتسبب قرار الرئيس السيسي في حالة غضب داخل مكتب الإرشاد، وحاول خيرت الشاطر إقناع المرشد العام بضرورة عزله من منصبه حتى لا يتسبب في الإضرار بمخططاتهم والاستثمارات التي يحاولون القيام بها عن طريق بيع الأراضي المصرية لأجانب.

واتفقت الجماعة على حث محمد مرسي على التحدث مع الرئيس السيسي ومحاولة تقويمه قبل اتخاذ أي قرار بشأنه.

الاختيار 3

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.