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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج فاتن أمل حربي: السودان تجري تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. ياكرم الله

فاتن امل حربي
فاتن امل حربي

قررت وزارة العدل السودانية في عهد عبد الله حمدوك اجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية تخص الحقوق والحريات الأساسية ومنها مواد تهم المرأة.

وشارك ماندو العدل مخرج مسلسل فاتن امل حربي المنشور وعلق عليه قائلا":يا كرم الله دور الفن … شكرا يارب".

يذكر أن أثار مسلسل فاتن أمل حربي، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم حالة من الجدل والنقاش غير العادي في الأسر المصرية، حيث يناقش حياة المرأة بعد الطلاق في مصر، ومدى الرغبة في إلقاء الضوء على بعض قوانين الأحوال الشخصية، كنوع من انصاف المرأة وسط دوامة الحياة.

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ويطرح المسلسل، رحلة سيدة مع إجراءات الطلاق والقضايا المترتبة عليها في المحاكم، وهو ما خلق حلقات من النقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دشن رواد تلك المواقع جروبات نسائية للحديث حول قضايا المرأة، وتصدرت مشاهد نيللي كريم بالمسلسل تلك الجروبات.

الفنانة نيللي كريم نيللي كريم وزارة العدل قانون الأحوال الشخصية عبد الله حمدوك

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