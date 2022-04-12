عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داش سفير شباب بلدنا لليونيسيف

احمد داش
احمد داش

اختارت منظمة اليونيسيف النجم الشباب أحمد داش كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ داش مشاركته في هذه المبادرة من خلال بث مباشر تنقله صفحات UNICEF Egypt غدًا في تمام الساعة 3 عصرًا، للحديث عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.


وعلى المستوى الدرامي ينافس النجم أحمد داش في موسم رمضان 2022 بمسلسل مين قال؟!، والذي تصدر تريند منصة شاهدvip ، كما أنه تصدر تريند جوجل بعد عرض أولى الحلقات، ويُعرض مسلسل مين قال؟! على قناةmbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهدvip ، وبجانب أحمد داش يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، أميرة أديب وهنا داود، والمسلسل من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم ويدور المسلسل في إطار دراما عائلي.

مين قال الحلقة 12 .. نادين تكتشف سر أحمد داش

مين قال الحلقة 11.. هبة الأباصيري تطلب من أحمد داش إخلاء منزلها


أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.


شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

احمد داش ديانا هشام هند صبري جمال سليمان اليونيسيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق لحسام حسن عقب تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا لمنتخب مصر

الأومليت بـ990 جنيها .. فاتورة سحور تثير غضب السوشيال ميديا

مستجدات ملف المياه.. التعلية والملء الثالث مغامرة.. واحتمال غرق سد النهضة

رسميا.. مصر في التصنيف الأول بقرعة تصفيات كأس إفريقيا 2023

أسباب مفاجئة.. ما السر وراء استبعاد حسام حسن من تدريب منتخب مصر ؟

راتب ايهاب جلال مع منتخب مصر

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

قرار نهائي .. إيهاب جلال مديرا فنيا لـ منتخب مصر

موضوعات متعلقة

مسلسل دايما عامر الحلقة 11.. عمرو عبد الجليل يقترح على مصطفى شعبان رشوة للجنة التحكيم

مخرج فاتن أمل حربي: السودان يجري تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.. ياكرم الله

جمال سليمان:مقاييس النجاح اختلفت عن الماضي.. وصنعت اسمي بعيدا عن السوشيال.. خاص

عودة قوية.. طارق لطفي يعلق على غناء "علي الحجار" لتتر جزيرة غمام

عيد ميلاد إسعاد يونس.. صاحبة السعادة التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي

مسلسل رانيا وسكينة الحلقة 11.. عائلة مى عمر تلاحقها والعصابة تحدد مكانها

ريم مصطفى: سوتس بالعربي مختلف وانتظروا مفاجآت في الحلقات المقبلة

شريف حافظ يكشف كواليس تواجده في راجعين ياهوى

ترشيحاتنا

الأوقاف: انطلاق 4 قوافل دعوية إلى 4 محافظات.. الجمعة المقبلة

مشاركتي شرف ليا.. هاني رمزي: العائدون يكشف حقائق كثيرة عن الدواعش

تعادل سلبي بين الزمالك وفاركو في الشوط الأول

بأوامر بوتين.. اعتقال 150 ضابطا روسيا بتهمة تسريب معلومات عسكرية للغرب

بعد ظهورها مع رامز.. عائشة بن أحمد تكسر القاعدة بسيارة الهيكل المتوحش

التعادل السلبي يخيم على النصف ساعة الأولى من مباراة الزمالك وفاركو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. صور

نيللي كريم في حوار لـ صدى البلد: هناك الآلاف من فاتن أمل حربي في محاكم الأسرة.. وأطالب بقوانين جديدة

بعد عرض عشر حلقات.. الاختيار وجزيرة غمام الأقرب لـ الأفضل فى رمضان

زوزو شكيب.. كانت تقرأ القرآن بالفرنسية.. واختارتها الملكة نازلي وصيفة لها

فيديو

بـ 24 مليون جنيه.. ضبط أدوية مهربة ومغشوشة ومدرجة بجداول المخدرات

لن أعين نجلي نائبا لي.. صفقات نارية لـ لزمالك من مرتضى منصور

للتأكد من سلامتها .. هيئة سلامة الغذاء توضح سبب سحب الإندومي من الأسواق

احتمال غرق سد النهضة.. تطورات جديدة في ملف المياه والملء الثالث.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الحسرة في انتظارك!

حسام الدين الأمير

إيقاف ويل سميث وضرورة تدخل الرئيس !

محمد مندور

الصوم عن الكلام

المستشار أسـامة الصعيدي

فن الدراما الوطنية يهزم أعداء الوطن

كريمة أبو العينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

اﻟﻤﺰﻳﺪ