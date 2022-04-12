أحمد داش سفير شباب بلدنا لليونيسيف

اختارت منظمة اليونيسيف النجم الشباب أحمد داش كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلدنا"، وسيبدأ داش مشاركته في هذه المبادرة من خلال بث مباشر تنقله صفحات UNICEF Egypt غدًا في تمام الساعة 3 عصرًا، للحديث عن إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.



وعلى المستوى الدرامي ينافس النجم أحمد داش في موسم رمضان 2022 بمسلسل مين قال؟!، والذي تصدر تريند منصة شاهدvip ، كما أنه تصدر تريند جوجل بعد عرض أولى الحلقات، ويُعرض مسلسل مين قال؟! على قناةmbc مصر في تمام الساعة 9 مساءً، وأيضًا على منصة شاهدvip ، وبجانب أحمد داش يشارك في بطولة المسلسل جمال سليمان، نادين، ديانا هشام، أميرة أديب وهنا داود، والمسلسل من إخراج نادين خان وتأليف مريم نعوم ويدور المسلسل في إطار دراما عائلي.



أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.



شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي