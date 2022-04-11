مين قال الحلقة 11.. هبة الأباصيري تطلب من أحمد داش إخلاء منزلها

طرحت الحلقة 11من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وجاءت احداث الحلقة 11 من مسلسل مين قال مليئة بالأحداث ، حيث بدأ جلال ( جمال سليمان ) بالبحث عن عمل بعد ان تم الاستغناء عنه في المصنع ، حيث قام بالتواصل مع صديق له للبحث عن فرصة عمل ، خاصة وانه لم يخبر اسرته بهذا الامر .

اما شريف ( أحمد داش ) فقد رفضت حبيبته ( أميرة الديب ) العودة له ، كما طلبت والدة صديقته ( هبة الاباصيري ) ان يبحث عن مكان اخر ليكون مقر مشروعه الجديد بدلا من منزلها ، فيما نصحه صديقه المقرب انه يدخل في مسابقة للشباب أصحاب المشاريع الجديدة .





أحداث الحلقات السابقة:

وكانت قد شهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل مين قال العديد من المواقف ، ومنها قيام شريف (أحمد داش) بعمل سجل تجاري باسم والدته ( نادين ) الا انها بدأت تشك في الامر.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة هو قيام صاحب المصنع الذي يعمل فيه بفصله عن العمل ، حيث قرر الاستعانة بالكوادر الشابة .

وجاءت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال مثيرة ، حيث تعرض شريف “ أحمد داش ” الى انخفاض فى ضغط الدم بسبب الإرهاق فى تسليم الطلبية الى الجامعة ، وظن والده أن هذا الأمر نتيجة الى المذاكرة .

فيما عرض شريف على والدته “ نادين ” ان يقوم بفتح سجل تجاري الى الصفحة بأسمه إلا أنها رفضت .

كما نشب خلاف بين شريف وحبيبته “ أميرة الديب ” بسبب اهتمامه بالمشروع.

وجاءت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مين قال، متلاحقة حيث تم الصلح بين شريف “ أحمد داش ” وصديقه ، بعدما اعتذر له وبرر له ما حدث .

كما نجح شريف فى التعاقد مع الجامعة التى يدرس بها على توريد 50 قطعة من المقاعد المصنعة من الورق ، الا انه فى نهاية الحلقة تعرض لوعكة صحية بسبب العمل المستمر واستنجد بصديقه أكرم عبر الهاتف.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الاحداث ومنها قيام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعترفت سلمى لحبيبة شريف ( اميرة الديب ) أمامه بحبه .

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الاخير الى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام.