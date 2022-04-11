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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مين قال الحلقة 11.. هبة الأباصيري تطلب من أحمد داش إخلاء منزلها

مين قال
مين قال

طرحت الحلقة  11من مسلسل مين قال عبر منصة شاهد vip منذ قليل ، حيث شهدت العديد من الأحداث.

وجاءت احداث الحلقة 11 من مسلسل مين قال مليئة بالأحداث  ، حيث بدأ جلال ( جمال سليمان ) بالبحث عن عمل بعد ان تم الاستغناء عنه في المصنع ، حيث قام بالتواصل مع صديق له للبحث عن فرصة عمل ، خاصة وانه لم يخبر اسرته بهذا الامر .

اما شريف ( أحمد داش ) فقد رفضت حبيبته ( أميرة الديب ) العودة له ، كما طلبت والدة  صديقته ( هبة الاباصيري ) ان يبحث عن مكان اخر ليكون مقر  مشروعه الجديد بدلا من منزلها ، فيما نصحه صديقه المقرب انه يدخل في مسابقة للشباب أصحاب المشاريع الجديدة .

 

مين قال الحلقة 10 ... فصل جمال سليمان من عمله

أحمد داش يدخل المستشفى في مسلسل مين قال

أحداث الحلقات السابقة:

وكانت قد شهدت احداث الحلقة العاشرة من مسلسل مين قال العديد من المواقف ، ومنها قيام شريف  (أحمد  داش)  بعمل سجل تجاري باسم والدته ( نادين ) الا انها بدأت تشك في الامر.

وكانت المفاجأة في نهاية الحلقة هو قيام صاحب المصنع الذي يعمل فيه بفصله عن العمل ، حيث قرر الاستعانة بالكوادر الشابة .

وجاءت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل مين قال مثيرة ، حيث تعرض شريف “ أحمد داش ” الى انخفاض فى ضغط الدم بسبب الإرهاق فى تسليم الطلبية الى الجامعة ، وظن والده أن هذا الأمر نتيجة الى المذاكرة .

فيما عرض شريف على والدته “ نادين ” ان يقوم بفتح سجل تجاري الى الصفحة بأسمه إلا أنها رفضت .

كما نشب خلاف بين شريف وحبيبته “ أميرة الديب ” بسبب اهتمامه بالمشروع.

وجاءت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل مين قال، متلاحقة حيث تم الصلح بين شريف “ أحمد داش ” وصديقه ، بعدما اعتذر له وبرر له ما حدث .

كما نجح شريف فى التعاقد مع الجامعة التى يدرس بها على توريد 50 قطعة من المقاعد المصنعة من الورق ، الا انه فى نهاية الحلقة تعرض لوعكة صحية بسبب العمل المستمر واستنجد بصديقه أكرم عبر الهاتف.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل مين قال العديد من الاحداث ومنها قيام شريف ( أحمد داش ) ببيع اول قطعة من المقاعد التي صنعها من الورق ، وكانت المفاجأة حين قام صديقه المقرب بتعاطي بعض الحبوب المخدرة واعترفت سلمى  لحبيبة شريف  ( اميرة الديب ) أمامه بحبه .

تدور احداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانونة العامة ، حيث الخلاف بين الابن والاب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الاخير الى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام.

مين قال مسلسل مين قال احمد داش جمال سليمان art entertainment

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