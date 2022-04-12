تدريبات استشفائية لمحمد مجدي أفشه في مران الأهلي

اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات استشفاء بدني في «الجيم».

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، للنادي الأهلي أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني لـ الأهلي يعقد محاضرة مطولة مع اللاعبين

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي الأهلي ، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.

