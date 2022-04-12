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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تدريبات استشفائية لمحمد مجدي أفشه في مران الأهلي

صدى البلد

 اكتفى محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات استشفاء بدني في «الجيم».

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي، للنادي الأهلي  أن أفشة أدى تدريبات استشفاء في إطار الحرص علي منحه قدرًا أكبر من الراحة والتخلص من الإجهاد لتجهيزه بشكل مناسب للمباريات.

محاضرة لموسيماني مع لاعبي الأهلي استعدادا لـ الرجاء

الرجاء المغربي: كل الظروف مهيئة لخطف بطاقة التأهل من الأهلي

وكان الأهلي قد عاد لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

المدير الفني لـ الأهلي يعقد  محاضرة مطولة مع اللاعبين

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي  الأهلي ، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن العديد من الجوانب الفنية والخططية المتعلقة باللقاء.
 

الأهلى الرجاء المغربي أحمد أبو عبلة ملعب التتش بالجزيرة محمد مجدى افشة النادي الأهلي

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