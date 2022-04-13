فيفي عبده من كواليس مسلسل "شغل في العالي".. شاهد

نشرت الفنانة فيفي عبده، صورة جديدة من كواليس مسلسلها الرمضاني “شغل في العالي”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت فيفي عبده في الصورة باطلالة ساحرة وعلقت علي الصورة كاتبة: “#شغل_عالي #شغل_في_العالي #رمضان2022”.



أبطال مسلسل شغل فى العالى

ويشارك فى بطولة مسلسل “شغل فى العالى” بجانب فيفى عبده وشيرين رضا كل من توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.

قصة مسلسل شغل فى العالى

وتدور أحداث مسلسل “شغل فى العالى” فى إطار كوميدى، حيث تقدم شيرين دور الصديقة الجذابة المواكبة لصيحات الموضة والتى تنتمى لطبقة مجتمعية عالية، فيما تجسد فيفى شخصية تنتمى لطبقة شعبية، وتعيش فى مكان شعبى، أى النقيد لشخصة شيرين، ولكن تجمعهما صداقة قوية، وينتج عن تفاوت الطبقات العديد من المواقف الكوميدية.



وخلال تسلسل الأحداث يخططان الصديقتان دائمًا للانتقام من الرجال، من خلال خوض عدد من عمليات النصب والاحتيال على مجموعة من الرجال، كنوع من الانتقام.



