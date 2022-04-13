ضياء السيد: لم أندم على تدريب سيراميكا وكان هيبقى مشروع كويس لو تم|فيديو

قال ضياء السيد، المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، إن تصريح شيكابالا لم يسئ، مؤكدا أن كارلوس كيروش لم يتحدث معي حول تلك التصريحات .

وأضاف ضياء السيد، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس في رمضان"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن "شيكابالا كان في المنتخب في فترة كوبر وأنا كنت موجود وخت الموضوع على سبيل الهزار".

وتابع المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أنه “أنا بهزر مع ابني عشان زملكاوي، وأنا أهلاوي وأولادي زملكاوية وده قدر ومينفعش أفرض عليه يشجع نادي معين وهما أهم حاجة في حياتي”.

وأشار ضياء السيد إلى أن الانتقادات ضد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي أحياناً صحيحة وفي بعض الاحيان مبالغ فيها، فموسيماني أحيانا لم يوفق في تشكيل أو اختيار لاعب معين وفي النهاية محقق بطولات ومحقق اهداف كتيرة .

وأكد المدرب المساعد بالجهاز الفني السابق لمنتخب مصر، أنه لم اندم على تدريب سيراميكا وكان هيبقى مشروع كويس لو تم، مشيرا إلى ان هناك العديد من المدربين المتميزين بالدوري على رأسهم ايهاب جلال و أحمد سامي وهيثم عامل اداء كويس مع سيراميكا ولكن يصادفه سوء توفيق .



