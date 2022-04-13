كوريا الجنوبية تخطط لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تفوق مليون دولار

أشارت تقارير إعلامية إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لتزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية تصل قيمتها لـ1,6 مليون دولار في أبريل الجاري.

وبحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية، فإن سيئول تستعد لإرسال سترات واقية من الرصاص بالإضافة للأدوية، بدءا من الأسبوع القادم، حيث سيتم التسليم عن طريق الرحلات الجوية المدنية إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في إفادة صحفية "بداية، تم الانتهاء من النظر في إرسال مساعدات إضافية في شكل سلع عسكرية. والمفاوضات جارية بين البلدين. وسنكون قادرين قريبا على إرسالها".

وقدمت كوريا الجنوبية في مارس، بالفعل مساعدة لأوكرانيا من خلال توفير الخوذات والخيام والبطانيات والأدوية، كما تم إرسال 40 طنا من المساعدات الإنسانية الطبية، بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار. وتخطط كوريا الجنوبية لتقديم 30 مليون دولار أخرى كمساعدات لأوكرانيا.

وتواصل أوكرانيا تكرار الطلبات الموجهة إلى كوريا الجنوبية لإرسال أسلحة إليها، لكن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية صرحت مرارا بأنها لن تزود أوكرانيا بأسلحة فتاكة.