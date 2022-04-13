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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

فلسطين: تعرضنا لضغوط
فلسطين: تعرضنا لضغوط غربية لإدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا

قال سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل إن دول أوروبا مارست ضغوطا شديدة على القيادة الفلسطينية من أجل إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا ولكن الرئيس محمود عباس رفض ذلك.

وأضاف نوفل في حوار مع صحيفة "إزفيستيا" الروسية "يجب أن أقول إن القيادة الفلسطينية تعرضت لضغوط شديدة من الدول الأوروبية، وكذلك من عدد من دول مجموعة السبع، التي طلبت منا إدانة الموقف الروسي، لكن رئيس فلسطين محمود عباس رفض هذه الدعوات بشكل قاطع".

وتابع السفير الفلسطيني "نحن نثق بأن القيادة الروسية ستكون قادرة على إيجاد حل سريع وملائم للأزمة الحالية".

وحسب نوفل فإن فلسطين تأمل في أن "يتم التوصل إلى تسوية سياسية في أسرع وقت ممكن وبأكثر الطرق عدلا".

على جانب آخر، تسبّبت المعارك في مدينة ماريوبول الأوكرانية، والقصف الروسي للمدينة في مقتل 20 ألف شخص على الأقل منذ نهاية فبراير، حسبما أعلنت السلطات المحلية، في حين تضيق موسكو الخناق على المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وتتهم أوكرانيا والدول الغربية القوات الروسية باستخدام "مواد كيميائية" لإخراج الجنود الأوكرانيين منها.

وأكد بافلو كيريلنكو حاكم منطقة دونيتسك في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية "مقتل ما بين 20 ألفا و22 ألف شخص في ماريوبول"، وذلك بعدم أشار سابقاً إلى مقتل 10 آلاف شخص في المدينة المحاصرة والمعزولة عن العالم والتي تتعرض للقصف منذ نحو 40 يوماً.

وأقر المسؤول بالمنطقة الواقعة شرق أوكرانيا بـ"صعوبة تحديد عدد الضحايا"، نظراً للحصار المفروض على المدينة.

من جانبه، أشار مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك إلى أن "الجنود الأوكرانيين أصبحوا محاصرين وعالقين" في المدينة التي "دمر "90% من منازلها".

كما تطرقت الولايات المتحدة إلى "معلومات موثوقة" حول احتمال استخدام روسيا "مواد كيميائية" في هجومها للسيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحفيين "نشارك هذه المعلومات مع أوكرانيا.. ونحن في اتصال مباشر مع الشركاء لمحاولة تحديد ماذا يحدث فعليا، إن ذلك مصدر قلق حقيقي".

وأضاف بلينكن أنه غير قادر على تأكيد الاتهامات بأن موسكو استخدمت بالفعل أسلحة كيميائية في ماريوبول.

فلسطين روسيا أوكرانيا غزو اوكرانيا الغزو الروسي موسكو اوروبا

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