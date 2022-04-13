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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منافسة قوية لتسلا.. "لوسيد إير" تقدم فئة تجهيز "جراند تورينج برفورمانس"

لوسيد إير
لوسيد إير

أغلقت شركة "لوسيد" الأمريكية باب حجوزات إصدار  لوسيد إير فئة تجهيز Dream الأعلى أداء، حيث اقتصر هذا الطراز على إصدار 520 وحدة فقط، لكنها الآن تقدم إصدار آخر من سيارة "لوسيد إير" السيدان الكهربائية الفاخرة تسمى "جراند توريند برفورمانس" بقوة حصانية مشابهة لتلك الموجودة في إصدار لوسيد Dream Edition Performance ولكن بتكلفة أعلى.

لوسيد إير

وفقا لموقع "cnbc" الإخباري فإن لوسيد إير جراند توريند بروفورمانس ستكون المنافس الأكبر لسيارات تسلا، وأعلنت لوسيد أن فئة الجراند تورينج من لوسيد إير، تأتي بقوة  1050 حصانًا وبسعر يبدأ من 179 ألف دولار. وقد صممت، بحسب بيان "لوسيد" لأولئك الذين يبحثون عن أقصى قدر من المغامرة والإثارة ، مع تقديم ديناميكيات القيادة المتطورة إلى أبعد مدى ممكن مع تسارع محسن، يوقر إصدار جراند تورينج برفورمانس سرعة قصوى تبلغ 168 ميلاً في الساعة ، وقدرة علي التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميل خلال 2.6 ثانية مع نطاق قيادة  يصل إلى 446 ميلاً بشحنة واحدة، وتقديم عجلات مُفصَّلة حسب طلب العميل وشارات مخفية تشير إلى القوة الداخلية.

لوسيد إير

تحتوي جراند تورينج برفورمانس على نظم مساعدة السائق المتقدمة DreamDrive Pro ، ويأتي بشكل قياسي مع السيارة التي يتم تطويرها حاليا لتكون قادرة على القيادة الذاتية بالكامل ولذلك تحتوي على مستشعر الليدار، كما يتميز أيضا الإصدار الجديد بنظام الشحن السريع للغاية المقدم من Lucid بقوة 900 فولت ، والذي يسمح للمستخدم بإضافة ما يصل إلى 300 ميل من النطاق في 21 دقيقة فقط بشاحن سريع بقوة 350 كيلووات ، وهو قياسي أيضًا.

 

لقد أثارت سيارة لوسيد Air السيدان الكهربائية منذ صدورها خريف العام الماضي حالة من الإعجاب بقدراتها من نواحٍ عديدة ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأداء المذهل لفئة Dream Edition تحديدا التي تأتي بقوة 1111 حصانًا.

 

قال Lucid في بيان إن أداء جراند تورينج برفورمانس يأتي بمواصفات وأداء يتطابق تقريبًا مع فئة Dream وسعر مبدئي أعلى بـ 10 آلاف دولار كما أنه لن يكون محدودًا في الإنتاج.

 

بالرغم من أن سيارة "لوسيد إير" استطاعت ترك انطباع جيد وسمعة طيبة لها في سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، لا تزال Lucid في المراحل الأولى من الإنتاج. وقالت العلامة التجارية الأمريكية في أواخر فبراير الماضي، إنها صنعت حوالي 400 سيارة منذ بدء الإنتاج في سبتمبر العام الماضي وأن لديها حوالي 25 ألف حجز لسيارة "لوسيد إير".

 

تتوقع لوسيد الآن تسليم ما بين 12 ألف و 14 ألف مركبة في العام الحالي ، وهو ما يعد انخفاضًا من التوقعات السابقة البالغة 20 ألف مركبة، جاءت التخفيضات نتيجة الاضطرابات العالمية في سلاسل التوريد والتي أدت بدورها إلى إبطاء معدلات إنتاج السيارات.

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