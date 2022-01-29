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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد اير فسي سباق تسارع ضد تسلا موديل S فمن الفائز؟.. فيديو

لوسيد اير فسي سباق
لوسيد اير فسي سباق تسارع ضد تسلا موديل S فمن الفائز؟

قدمت شركة تسلا الأمريكية العملاقة المتخصصة في ابتكار وإنتاج السيارات الكهربائية سيارتها الجديدة المعروفة باسم تسلا موديل S، والتي نجحت في كسر العديد من الأرقام القياسية في التسارع لتكون السيارة الكهربائية الأسرع في العالم بالتساوي مع منافستها المباشرة ريماك نيفيرا الخارقة التي تأتي من شركة ريماك الكرواتية.

بينما تعتبر سيارة لوسيد إير منافسة تسلا موديل S في سباق اليوم واحدة من أفخم سيارات السيدان التي طرحت خلال الأعوام الأخيرة على الإطلاق، حيث تجمع السيارة بين الأداء الرياضي المميز على الطرق والفخامة العصرية الرائدة في مقصورتها الأمامية.

تأتي سيارة لوسيد اير بمحرك يولد قوة تصل الى 1126 حصان، بينما جاءت سيارة تسلا موديل S بمحرك بقوة 1035 حصان.

تزن سيارة لوسيد اير 2,375 كيلوجرام بينما تزن سيارة تسلا موديل S 2,192 كيلوجرام.

 

يشهد الفيديو منافسة شرسة بين الطرازين حيث رسخت سيارة تسلا موديل مفهوماً جديداً من قوة التسارع بالنسبة للسيارات الكهربائية، حيث تبدأ سباقات التسارع من الدقيقة 3:55.

تسلا ريماك نيفيرا السيارة لوسيد سيارة الكهربائية

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