قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

مدربة قيادة تدعو لتخصيص تاكسي للسيدات لتمكين المرأة السيناوية

السيدة فاطمة عبد الحميد اول مدربة قيادة سيارة للسيدات
ايمن محمد

أكدت فاطمة عبد الحميد، أول مدربة قيادة سيارات للسيدات السيناويات في جنوب سيناء، ضرورة منح رخص تاكسي مخصصة للسيدات، مشددةً على أن هذه الخطوة باتت ملحّة في ظل طبيعة المجتمع السيناوي المحافظ، الذي يولي أهمية كبيرة للعادات والتقاليد.

وأوضحت عبد الحميد أن كثيرًا من السيدات يفضلن استقلال سيارات تقودها سيدات، لما يوفره ذلك من شعور أكبر بالأمان والراحة، خاصة في التنقلات اليومية.

 وأضافت أن تخصيص رخص تاكسي للسيدات من شأنه أن يخلق فرص عمل جديدة للمرأة، لا سيما المعيلة، بما يمكنها من دعم أسرتها والمساهمة في تحمل أعباء المعيشة.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تمثل أيضًا صورة حضارية مشرفة لعمل المرأة المصرية، خصوصًا في المدن 

، حيث تعكس مدى تطور دور المرأة ومشاركتها الفعالة في مختلف المجالات.

ولفتت إلى خبرتها الممتدة لسنوات في تدريب السيدات على القيادة، مؤكدةً أن المرأة تتمتع بقدر كبير من المرونة والثقة أثناء القيادة، فضلًا عن حرصها على سلامة المركبة والتزامها بقواعد المرور، وابتعادها عن التهور.

واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بمناشدة المسؤولين في جنوب سيناء تبني هذه الفكرة، من خلال إصدار رخص تاكسي مخصصة للسيدات، بما يضمن تقديم خدمة آمنة ومناسبة للنساء، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع وقيمه الأصيلة.

https://www.youtube.com/shorts/_bkVz0c1Mlc 


 

جنوب سيناء رخصة تاكسي سيدة تمكين أول مدربة قيادة

المزيد

