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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تعلن عدم إطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بتطوير ابتيموس برايم.. صور

تسلا تعلن عدم اطلاق أي
تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الر

كشفت شركة تسلا الامريكية عندم قيامها بإطلاق أي طرازات جديدة حتى عام 2023 على أقرب تقدير، وتعني هذه الخطوة أن السيارة الرياضية رودستر التي طال انتظارها، والتي تعرض إطلاقها بالفعل لتأخيرات متكررة سيتم تأجيل إطلاقها مرة آخرى ولن يتم إنتاج شاحنة سايبر تراك هذا العام  كما تم اقتراحه سابقاً، حيث تركز جهودها على التغلب على أزمة سلسلة التوريد وزيادة قدرتها الإنتاجية العالمية.

تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الروبوتات

قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك خلال مكالمة أرباح الشركة لعام 2021 والذي جاء في الوقت الذي أبلغت فيه تسلا عن تضاعف عمليات تسليم السيارات تقريباً مع ارتفاع الطلب على الطراز 3 والطراز" Y إذا أردنا تقديم سيارات جديدة، فسينخفض ​​إجمالي إنتاج المركبات لدينا"، وأكد ماسك "لن نقدم سيارات جديدة هذا العام".

تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الروبوتات

أضاف ماسك إن إطلاق سيارة جديدة في عام 2021 "لن يعزز الإنتاج"، مشدداً على أن الموارد الإضافية التي يجب تحويلها لإطلاق طراز جديد ستحد من قدرة الشركة على إنتاج طرازات أخرىى، كما ستبدأ الشركة في دعم إنتاج Cybertruck و Roadster في عام 2022 بهدف إطلاقهما "كما نأمل العام المقبل".

تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الروبوتات

تجدر الإشارة إلى أن Tesla سحبت مؤخرًا فقط الإشارات إلى تاريخ إطلاق 2022 من صفحة الطلب عبر الإنترنت لـ Cybertruck ، على الرغم من أنها لا تزال تحصل على ودائع بقيمة 100 جنيه استرليني قابلة للاسترداد بالكامل من العملاء المهتمين في المملكة المتحدة، وتعد بأنها ستكون قادرة على سياراتهم قريباً".

قللت تصريحات ماسك من حجم التوقعات لسيارات تسلا التي وعدت بها منذ فترة طويلة وكان من بينها هاتشباك كهربائية بسعر "أقل من 25.000 دولار (17000 جنيه إسترليني)، والتي كان من المتوقع إطلاقها في عام 2022 أو 2023 كمنافس ذاتي القدرة على السيارات الكهربائية من الفئة C بما في ذلك فولكس فاجن ID3 ورينو ميغان التكنولوجيا الإلكترونية.

تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الروبوتات

وعندما سئل ماسك عن التقدم المحرز في هذا الطراز المبتدئ ، قال: "نحن لا نعمل حاليًا على السيارة التي تبلغ تكلفتها 25000 دولار، لدينا ما يكفي على طاولتنا في الوقت الحالي".

ستركز تسلا بدلاً من ذلك على زيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع السيارات في كاليفورنيا وتكساس وشنغهاي و (في نهاية المطاف) برلين طوال عام 2022، بعد عام حققت فيه مبيعات قياسية للسيارات على الرغم من تقييد الإنتاج بسبب أزمة سلسلة التوريد.

تسلا تعلن عدم اطلاق أي سيارات جديدة في 2022 وتكتفي بطوير الروبوتات

قال ماسك أيضًا إن روبوت أوبتيموس الجديد للشركة هو أهم منتج في التطوير لشركة تسلا ، نظرًا لأنه يتمتع "بإمكانية أن يكون أكثر أهمية من صناعة السيارات".

تسلا تقنية الفيديو السيارة الرياضية رودستر سايبر تراك Roadster Cybertruck

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