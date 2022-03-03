عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لوسيد تخفض توقعاتها الإنتاجية وترسل بيانًا لمُستثمريها

لوسيد
لوسيد

خفضت شركة "لوسيد" من توقعاتها الإنتاجية لسيارة "لوسيد إير دريم" موديل عام 2022 ، لتكون بين 12 و 14 ألف عملية تسليم هذا العام ، بانخفاض عن التوقعات الأولية البالغة 20 ألف سيارة. 

 

وفقا لموتور ترند المتخصص في أخبار السيارات الانخفاض في التوقعات يعود سببه الأساسي إلى قيود سلسلة التوريد التي تشكل تحديا بالنسبة لحجم الإنتاج، ولكن هناك عوامل أخرى أدت لتقليل الأرقام المتوقعة منها على سبيل المثال ظهور عيوب في الإنتاج والاستدعاء الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي والذي أثر على 203 من المركبات التي تم تسليمها حتى الآن .

 

أرسلت شركة "لوسيد" بيانا للمستثمرين أعلنت فيه أن "التوسعات المقدرة بـ  2.85 مليون قدم مربع لمنشأة التصنيع كاسا غراندي ، أريزونا تسير على الطريق الصحيح" ، فضلاً عن خططها لبناء منشأة تصنيع جديدة في المملكة العربية السعودية. وأرجعت شركة لوسيد خفض توقعاتها إلى المشاكل الخارجية من أبرزها نقص أشباه الموصلات واضطراب سلاسل التوريد خاصة مع غزو روسيا لأوكرانيا وما يصاحبه من شح في بعض المكونات الضرورية لعملية التصنيع. في البداية كانت التوقعات بشأن حجم الإنتاجية كبيرا ومتفائلا للغاية وفي نطاق يصل إلى 20 ألف سيارة من المقرر إنتاجها خلال هذا العام و35 ألفاً في عام 2023. 

 

التغييرات شملت توقعات 2022 ولم يتطرق البيان من قريب أو بعيد عن حجم إنتاجية 2023 وإذا كان سيظل بنفس الرقم المتفائل أم سيتم تعديله لاحقًا.

لوسيد لوسيد آير دريم أريزونا اشباه الموصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهان المجتمع بفتوى غريبة.. سبب استدعاء الشيخ مبروك عطية للتحقيق في نقابة الإعلاميين

علاقة غير شرعية مع حماته.. مقتل عامل على يد خال زوجته في المنوفية

أسعار الذهب اليوم الخميس 3-3-2022

تضليل الشعب المصري.. الإعلاميين: استدعاء شريف عامر ومبروك عطيه للتحقيق

مفاجأة على طريقة صفقة القرن.. الزمالك يتواصل مع وكيلة موسيماني وهذا رد المدرب

مهندس قتل عائلته بالكامل وأصر على الإعدام..الجريمة الأكثر حزنا في تاريخ مصر|نوستالجيا

صدى البلد ينفرد بكشف تفاصيل خلاف دنيا سمير غانم وهشام جمال

أمطار ورياح ورمال| زعابيب الطقس تعود الخميس في هذه المناطق .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

نيسان تطرح "جوك" بإصدار هايبرد جديد الصيف المقبل

فولكس فاجن توقف خطوط الإنتاج في مصانعها بعد تعطل سلاسل التوريد الأوكرانية

هدفها منافسة لكزس.. مازدا تستعد لإنتاج السيارات الفاخرة فقط

لوتس تشوق عملائها لـ Type 132 قبل طرحها في 28 مارس |فيديو

كيا EV6 تفوز بلقب سيارة عام 2022 في حفل مركز "باليكسبو" للمعارض بجنيف

فولفو توقف شحنات السيارات الى روسيا بسبب العقوبات

أوشن فيسكر الكهربائية تسطيع السير390 ميلًا.. والنجاح في أوروبا نقطة حاسمة

خطوة للقيادة الذاتية الكاملة.. تسلا تستبدل "مستشعرات الرادار" بـنظام "فيجين" الجديد

ترشيحاتنا

رئيس أوكرانيا يحذر بوتين: لا يمكن لأي مخبأ أن يحميك من الله

الشتاء راجع تاني.. الأرصاد الجوية تكشف سبب التقلبات وحالة طقس الجمعة

أكثر من 76 ألف طالب أجنبي.. سر الانجذاب للدراسة في أوكرانيا

عودة لمحركات  V8…  مرسيدس بنز تكشف إن إصدار G-Wagen 550 المحدود والحصري

التضامن الاجتماعي تتلقى 2700 طلب من مواطنين يرغبون في كفالة أطفال

هيئة ضمان جودة التعليم تعتمد 152 مدرسة و 15 معهدا أزهريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخليل البصل استعدادا لشهر رمضان

مسلسلات رمضان 2022.. قبل عرضه.. «بطلوع الروح» يفتح ملف التطرف الدينى

مسلسل تحقيق.. كل ما تريد معرفته عن العمل وسر ظهور كريم فهمي| صور

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل نموذجاً يُحتذى به فى الانضباط والإلتزام

فيديو

المحكمه تعطي لقب "عزباء" لكيم كارداشيان

لم ينفذ الحكم.. إنهاء قضية مذبحة المرج ووفاة الأب قاتل أبنائه الثلاثة|فيديوجراف

هيئة الأرصاد الجوية: لا تنخدعوا بالأجواء الصيفية.. الشتاء ينتهي بعد 15 يوما

بالأرقام والتفاصيل.. مكاسب وخسائر مصر من الغزو الروسي الأوكراني

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. الهاتف سلاح محمول

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ