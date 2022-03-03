لوسيد تخفض توقعاتها الإنتاجية وترسل بيانًا لمُستثمريها

خفضت شركة "لوسيد" من توقعاتها الإنتاجية لسيارة "لوسيد إير دريم" موديل عام 2022 ، لتكون بين 12 و 14 ألف عملية تسليم هذا العام ، بانخفاض عن التوقعات الأولية البالغة 20 ألف سيارة.

وفقا لموتور ترند المتخصص في أخبار السيارات الانخفاض في التوقعات يعود سببه الأساسي إلى قيود سلسلة التوريد التي تشكل تحديا بالنسبة لحجم الإنتاج، ولكن هناك عوامل أخرى أدت لتقليل الأرقام المتوقعة منها على سبيل المثال ظهور عيوب في الإنتاج والاستدعاء الذي تم الإعلان عنه الأسبوع الماضي والذي أثر على 203 من المركبات التي تم تسليمها حتى الآن .

أرسلت شركة "لوسيد" بيانا للمستثمرين أعلنت فيه أن "التوسعات المقدرة بـ 2.85 مليون قدم مربع لمنشأة التصنيع كاسا غراندي ، أريزونا تسير على الطريق الصحيح" ، فضلاً عن خططها لبناء منشأة تصنيع جديدة في المملكة العربية السعودية. وأرجعت شركة لوسيد خفض توقعاتها إلى المشاكل الخارجية من أبرزها نقص أشباه الموصلات واضطراب سلاسل التوريد خاصة مع غزو روسيا لأوكرانيا وما يصاحبه من شح في بعض المكونات الضرورية لعملية التصنيع. في البداية كانت التوقعات بشأن حجم الإنتاجية كبيرا ومتفائلا للغاية وفي نطاق يصل إلى 20 ألف سيارة من المقرر إنتاجها خلال هذا العام و35 ألفاً في عام 2023.

التغييرات شملت توقعات 2022 ولم يتطرق البيان من قريب أو بعيد عن حجم إنتاجية 2023 وإذا كان سيظل بنفس الرقم المتفائل أم سيتم تعديله لاحقًا.