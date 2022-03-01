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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية تنشئ أول مصنع لها في السعودية.. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت مجموعة لوسيد للسيارات الكهربائية، عن اعتزامها إنشاء أول مصنع دولي لها في المملكة العربية السعودية، بعد توقيع اتفاقيات مع عدة جهات.

وكشفت مجموعة لوسيد، في بيان لها، عن توقيع اتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ وذلك في إطار التمهيد لإقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في المملكة.

وقالت "لوسيد"، إنها تتوقع أن ينتج عن اختيارها بناء أول منشآتها الدولية في السعودية عن حجم أعمال يقارب 3.4 مليار دولار على مدى السنوات الـ 15 القادمة؛ ما يحقق لها القدرة على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها.

وأضافت الشركة، أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي للمملكة؛ الرامي لتنويع الموارد الاقتصادية من خلال تحويل قطاع النقل إلى اعتماد الطاقة المستدامة.

ولفتت "لوسيد"، إلى أنها تخطط لتأسيس منشأتها، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية؛ لتجميع قطع سيارة "لوسِد آير"، التي جرى تصنيعها مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للمجموعة في كازا جراندي بولاية أريزونا، على أن يتم لاحقاً إنتاج المركبات الكهربائية كلياً في المنشأة الجديدة.

وتوقعت المجموعة، أن تصل ذروة إنتاج المنشأة بالسعودية إلى 150 ألف مركبة سنوياً، منوهة بأنه من المخطط أن تبدأ العمل في النصف الأول من عام 2022.

وأشارت، إلى أن منتجات المنشأة ستنحصر، في المرحلة الأولى، في تلبية الطلب بالسوق السعودي؛ لكنها تُخطط لأن تصدر منها مركبات جاهزة كلياً إلى أسواق عالمية أخرى.

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