سليمان جودة: هناك ارتفاعات غير مبررة في أسعار بعض السلع

قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لغرف العمليات ومتابعة حركة الأسعار فى تلك الفترة مسألة مهمة جدا، حيث أنها تجعل المحافظات يشعرون أن هناك عينا عليهم من القاهرة.

وأضاف “جودة”، خلال حواره ببرنامج “صباحك مصري” المذاع عبر فضائية “mbc مصر”، أنه ليس من المطلوب لرئيس الجمهورية أن ينفرغ لمسألة الأسعار ويراقبها ويتابعها، وهناك مستويات دون الرئيس عليها أن تقوم بتلك المهمة.

وتابع أنه يجب على المحافظين أن يقوموا بما يجب أن يقوموا به فى تلك القضية، لافتا إلى أنها توجيهات رئاسية، وهناك ارتفاعات غير مبررة فى أسعار بعض السلع.