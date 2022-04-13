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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وداعا للشعر المجعد.. 5 نصائح قبل جلسات ترميم الشعر

صدى البلد

إن الشعر المجعد، المتشابك ، هو أكثر  المصاعب التي تواجه السيدات وقد تستعد الكثيرات العناية بشعرها قبل العيد وتلجأ منهم إلي جلسات الترميم والبروتين.

وقدمت أخصائية العناية بالشعر  نادية صديق اتباع هذه النصائح والحيل  لتحسين روتين شعرك قبل الترميم والجلسات العلاجية والعناية بالشعر . 

 فعليكي أن تتخلصي من قشرة الشعر وتنظيف فروة الرأس من أي دهون.

واستخدام المواد الطبية والشامبو ذات المواد الكيميائية واستخدام شامبو مناسب لنوع شعرك، كما يجب غسل الشعر مرتين في الأسبوع للشعر العادي والجاف اما الشعر الدهني يغسل ثلاث مرات في الأسبوع.

 

واضافت نادية " غسل شعرك بالشامبو لا يزيل الأوساخ والبكتيريا فحسب ، بل يزيل أيضًا الزيت الثمين الذي تنتجه فروة رأسك والذي يساعد على ترطيب شعرك.

 يمكن أن يكون للكبريتات تأثير شديد الجفاف على شعرك ، لذا اختر المنتجات الخالية من الكبريتات المصممة لترطيب الشعر المجعد. 

وأشارت نادية إلي أن هذه الخطوات والاستعدادات للشعر تساعد في استفادة الشعر لجلسات الترميم والعناية التي تلجئين إليها .

 

جلسات الترميم جلسات الترميم والبروتين الترميم الجلسات العلاجية الشعر المجعد

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