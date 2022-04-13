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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شوقي علام: سيدنا جبريل بشر النبي بـ السيدة عائشة قبل الزواج ..فيديو

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السيدة عائشة أم المؤمنين، من الزوجات الكريمات نسبا وفهما.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن  «السيدة عائشة لقبت بأم المؤمنين في بيت النبوة، وهو لقب مشترك بين زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم ، لكنه أشهر نسبا للسيدة عائشة، بسبب الأحداث والزخم الذي حدث لها»، مردفا «السيدة عائشة لقبت أيضا بالصديقة والمبرأة وحبيبة الرسول».


ولفت إلى أن  «قبل زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة رآها في المنام؛ فقد جاءه جبريل عليه السلام وهو يحمل صورتها إليه، ويقول له: «هَذِهِ زَوْجَتُكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة» مشيرا إلى أن الرسول لم يتزوج من النساء بكرا غيرها، وهو شرفٌ استأثرت به على سائر نسائه.


 

شوقي علام مفتى الجمهورية السيدة عائشة مكارم الأخلاق صدى البلد

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