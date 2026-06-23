إصابة رئيس لجنة ثانوية عامة في حادث سير بـ قويسنا

أصيب رئيس إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، إثر حادث سير وقع أثناء توجهه إلى مقر اللجنة المكلف برئاستها في الساعات الأولى من اليوم.



وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعي في البداية لتلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم نقله لاحقًا إلى مستشفى الراعي الصالح لاستكمال العلاج، نظرًا لاحتياجه إلى رعاية طبية مركزة.

ويعمل المصاب موجهًا لمادة اللغة الإنجليزية بإدارة بنها التعليمية، وعلى درجة “كبير معلمين”.



ووجهت أسرته مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية ونقابة المعلمين، بسرعة متابعة حالته الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، في ظل حاجته إلى عناية مركزة واستقرار حالته.