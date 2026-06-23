طلع وراها سلم عمارتها | صور صادمة لمشهد صرخات فتاة يلاحقها شاب جوه بيتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة، أظهر شابًا وهو يتتبع فتاة أثناء سيرها في أحد الشوارع، قبل أن يواصل ملاحقتها حتى مدخل إحدى العمارات السكنية، في واقعة أثارت حالة من القلق والغضب بين المتابعين.

وأظهر الفيديو الفتاة وهي تتجه نحو مدخل العقار، بينما كان الشاب يسير خلفها على مسافة قريبة، قبل أن يصعد خلفها إلى مدخل السلم. وبمجرد أن لاحظت وجوده، أطلقت صرخات مرتفعة، الأمر الذي دفع الشاب إلى الفرار سريعًا من المكان دون أن يتمكن من الاقتراب منها.

وأثار المقطع حالة من الجدل والغضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة تحديد هوية الشاب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مؤكدين أهمية التصدي لمثل هذه الوقائع التي تهدد أمن الفتيات في الشوارع.