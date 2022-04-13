شوقي علام: لا مانع من تولى المرأة منصب المفتى أو القاضي

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها، كانت تتباهى وتفتخر بأن النبي تزوجها بأمر من المولى عز وجل.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن السيدة عائشة كانت عالمة كبيرة ولها اجتهادات تقف بجوار اجتهادات الصحابة.

ولفت إلى أن البحث العلمى لا يقتصر على الرجال، مؤكدا أنه لا مانع فى أن تتولى المرأة منصب المفتى أو القاضي، وذلك بـ اتفاق الأمة، والدليل على ذلك أم المؤمنين عائشة، فيجوز للمرأة أن تتولى كل الوظائف فقد أثبتت جدارتها وكفاءتها الكبيرة.