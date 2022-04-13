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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس.. قيس سعيد يطالب وزير الصحة بمواصلة التصدي لجائحة كوفيد 19

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس التونسي  قيس سعيّد، اليوم الأربعاء  بقصر قرطاج، علي مرابط، وزير الصحة حيث اطلع رئيس الدولة، على تطور الوضع الصحي في البلاد.

وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية ؛ فقد أسدى سعيد تعليماته بمواصلة بذل كل الجهود اللازمة من أجل مواصلة التصدي لجائحة كوفيد-19.

وفي سياق اخر؛ فقد سجّلت ولاية سيدي بوزيد التونسية ، اليوم،  19 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 16 حالة شفاء، حسب ما أفاد به مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد بشير سعيدي.

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و897 إصابة منها 1047 حالة وفاة و39 ألفا و 800حالة شفاء.


ومن جهة أخرى، بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم الاربعاء حوالي 216835 شخصا، وفق ما أفاد المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد "الكوفيد 19" بسيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وذكر نصيبي في تصريح لـ(وات) أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة بلغ حوالي 121201 شخصا، والذين تلقّوا الجرعة الثالثة 18048 شخصا.

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