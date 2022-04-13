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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رمضان في ربيع.. سيارة من الخمسينيات تزين إعلانًا شهيرًا.. اعرف تاريخها

رمضان في ربيع.. سيارة
رمضان في ربيع.. سيارة من الخمسينيات تزين اعلان شهير

"رمضان في ربيع والجو بديع .. نقرب بقى نفتح مواضيع .. ده صيام هادي سوا المرة دي نتعب ليه رمضانا ربيع" حينما تبدأ ليالي الشهر الفضيل، يتلهف الجميع لمشاهدة الأعمال الرمضانية التي ينتظرونها في كل عام بفارغ الصبر، وما يثير الغرابة بأن الجماهير العربية لا تنتظر عرض تلك المسلسلات وحسب ولكنها تعشق مشاهدة الإعلانات الترويجية التي يتم عرضها في الفواصل الإعلانية بين المسلسلات الرمضانية، وتتسمر أمام الشاشات الصغيرة لا تُغمض جفونها خوفًا من إضاعة أحد مشاهد هذه الإعلانات التي أصبحت من أهم ما يتم عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

 

ويتسم هذا العام بسباق مختلف ومتنوع في عرض مختلف الإعلانات الترويجية، والتي تميزت باحتوائها على الكثير من الإستعراضات المليئة بالألوان الزاهية والمبهجة، خاصة وأنه يصادف حلول شهر رمضان المبارك في هذا العام بفصل الربيع، وهذا ما استغلته جيدًا إحدى شركات الإتصالات المصرية خلال الإعلان الترويجي لها، وحثها على التواصل بين الناس خلال الشهر الفضيل بتلك الأيام الربيعية.

"خرجني نفطر سوا إعزمني .. لمي أصحابك كلميهم زني عليهم يجوا من بدري"، ذكاء شديد من القائمين على هذا الاعلان الترويجي، باستخدام كلمات تحث على صلة الأرحام والتواصل بين الناس بشهر رمضان المبارك وبهذا الربيع المزهر ، وبنفس الوقت استخدامهم الشبكة الخلوية لشركتهم لمهاتفة بعضهما، وجمع هذا الإعلان بين حداثة عصرنا الحالي ومزجها بكلاسيكية العصور الذهبية الماضية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وظهور خاص جدًا لحقبة الخمسينيات تلخص في هذا المشهد الذي إحتوى على أسطورة هذه الفترة وهي السيارة شيفروليه إمبالا CHEVROLET IMPALA.

شيفروليه CHEVROLET تعتبر من أهم السيارات المتواجدة في الشوارع المصرية، يحرص دومًا على إمتلاكها الكثير من الباحثين علن السيارات الإقتصادية ذات الإمكانات المتعددة والتكنولوجية المتطورة، فهي شركة من أقدم شركات صناعة السيارات في السوق العالمية، حيث كان قد تم غنشائها في العام 1911 على يد اثنين من أهم رائدي الصناعات الأمريكية ويليام ديورانيت و لويس شيفروليه.

كانت بدايات نشأة الشركة الأمريكية شيفروليه CHEVROLET في ولاية ميتشيجان الأمريكية، تحديدًا في بلدة ديترويت والتي تعتبر قلعة صناعة السيارات في العالم حيث بداية معظم الشركات ذات التاريخ العريق من هذه النقطة، ولكن شيفروليه CHEVROLET وقتنا الحالي تقع تحت كنف الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات جنرال موتورز GENERAL MOTORS، مثلها كمثل أكبر العلامات التجارية التي تحصل على حق صناعتها هذه الشركة، ولكن CHEVROLET تعتبر النواة الأساسية لتكوين مجموعة شركات GENERAL MOTORS.

أخذت إصدارات الشركة الأمريكية شيفروليه CHEVROLET في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، مكانة كبيرة وشهرة واسعة في السوق العالمية للسيارات وتعتبر الأكثر إنتشارًا في محيط دول الشرق الأوسط، فمنذ إصدارها لأولى طرازاتها وهي  تحقق أكبر نسب مبيعات.

قديمًا كان لا يمتلك السيارة شيفروليه CHEVROLET سوى الرؤساء وكبار رجال الدولة وفئة الأثرياء، وخاصة ذلك الطراز الأسطوري الذي استوحى اسمه من الظباء الإفريقية إمبالا فهو الطراز IMPALA، هذه السيارة التي حققت نجاحًا منقطع النظير وتم طرحها لأول مرة في العام 1958،هذا هو الموديل الذي ظهر خلال الفقرات الإستعراضية لهذا الإعلان الترويجي خلال شهر رمضان المبارك.


أنتجت الشركة الأمريكية الطراز شيفروليه إمبالا CHEVROLET IMPALA في نسختين ، الأولى منها بمفهوم شبابي قابل للتحويل وثنائي الأبواب "كوبيه كابورليه"، وأخرى سيدان تقليدية ذات صندوق خلفي كبير، وكانت استمدت قوتها من عدة خيارات من المحركات جميعها تتكون من 8 أسطوانات، ولكن تختلف فس سعتها الداخلية وقوة دفعها، حيث ينتج المحرك الأول قوة قدرها 250 حصانًا، والثاني 325 حصانًا، والثالث 427 حصانًا.

رمضان المسلسلات الرمضانية شهر رمضان المبارك شيفروليه شيفرولية أمبالا

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