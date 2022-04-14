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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. آخر موعد للتقدم لمنح الماجستير المقدمة من مؤسسة القلعة 2022

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن فتح باب القبول بمنح مؤسسة القلعة للعام 2022، منح مؤسسة القلعة للمصريين المقيمين في مصر الراغبين في إكمال دراستهم في الخارج في واحدة من أفضل الجامعات على مستوى العالم وفي أي تخصص يريدون دراسته بشرط الحصول على قبول من إحدى هذه الجامعات.. تقدم هذه المنح الدعم الكامل للرسوم الدراسية وتكاليف المعيشة.

شروط القبول:

- مصري الجنسية ومقيم في مصر. 
- العمر أقل من 35 سنة.
- عامين خبرة بعد التخرج.
- القبول الغير مشروط في واحدة من أفضل الجامعات في مجال الدراسة المتقدم اليه.
- كفاءة اللغة الإنجليزية.
- أن يكون بحاجة إلى الدعم المالي (يجب ألا يكون حاصل على أي دعم أو تمويل جزئي من جهة أخرى ماعدا من الجامعة المتقدم اليها للدراسة بالخارج).
- العودة إلى مصر لمدة عامين على الأقل بعد انتهاء الدراسة بالخارج.
- شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.

فترة انتهاء التقدم:

ينتهي التقديم في 15 أبريل 2022.
للأطلاع علي تفاصيل المنحة، برجاء زيارة الموقع التالي https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/164

والجدير بالذكر وقع الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بروتوكول تعاون مشترك  بين مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" ومؤسسة صحتنا للتنمية لتجهيز وحدات الرعاية بأكاديمية القلب بالدمرداش، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ويأتى البروتوكول ملحقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الطرفين في ديسمبر ٢٠١٨ .

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وشهد مراسم توقيع البروتوكول رئيس مجلس أمناء ومؤسس مؤسسة صحتنا الدكتور عمرو شاكر، الدكتور على الانور المدير التنفيذى لمستشفيات جامعه عين شمس، الدكتور طارق يوسف نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الدمرادش الجراحة، الدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب ، و سيف شاكر عضو مؤسس بمجلس امناء مؤسسة صحتنا، و لينا شاكر مدير وعضو مؤسس بمجلس امناء مؤسسة صحتنا، الدكتورة رباب يوسف إستشارى الادارة التنفيذية للمؤسسة .

وينص البروتوكول علي قيام  مؤسسة صحتنا فى المساهمة في تطوير المستشفي بالتجهيزات الطبية  اللازمة حسب طلب المستشفى وبناء على احتياجاتها لتجهيز الرعايات المركزة بجراحة قلب وصدر (أكاديمية القلب) بمستشفيات جامعة عين شمس وذلك من خلال توفير سبعة عشر سرير للرعاية المركزة وسبعة عشر سرير مريض وكافة التجهيزات الطبية الملحقة بها من شاشات مراقبة مرضى واجهزة صدمات كهربائية وتنفس صناعى وغير ذلك بتكلفة تقرب من خمسة عشر مليون جنيه.

أوضح الدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات أن أكاديمية القلب والتى تعد  إحدى المستشفيات التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش) المتخصصة في أمراض جراحات القلب والصدر، تقدم خدماتها لعلاج المرضى الغير قادرين والتي تتميز بتقديمها لخدمات طبية متميزة والقدرة على مباشرة وعلاج الحالات المعقدة والحرجة في هذه المجالات من خلال نخبة من الاطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب والصدر.

واضاف أنها تعد أول مستشفى جامعي حاصل على الاعتماد والتسجيل بالهيئة العليا للاعتماد والرعاية الصحية GAHAR  والذى يتيح للمستشفى تقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وتستقبل المستشفى سنويا نحو ما يقرب من:  17000 استقبال حالات بالعيادات الخارجية ،2500 عملية قسطرة قلبية ،1200 عملية جراحة قلب كبار،600 عملية جراحة قلب اطفال، 400 عملية جراحة صدر،200 عملية منظار صدر،100 عملية قسطرة مخية، إجمالي عدد المرضى المستفيدين سنويا 22000 حالة

من جانبه أكد عمــرو شــاكر رئيــس مجلــس أمنــاء مؤسســة صحتنــا: أن  المؤسسة تتطلع  فــي الاعوام القادمــة إلــى تخفيــف المعانــاة عــن مليــون مريــض بحلــول عــام 2025 وذلـك مـن خـلال توفيـر حلـول طبيـة بإجمالـي خمسـمائة مليـون جنيـه. وحتــى نتمكــن مــن انجـاز أهدافنـا ، تحرص دائما على الشـراكات القويـة التى توفـر لنـا الدعـم الازم لاتاحة الخدمـات الصحيـة الملائمـة للمرضـى فـي جميـع أنحـاء مصـر.
 

مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس منح مؤسسة القلعة الجامعات على مستوى العالم Jobs Education

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