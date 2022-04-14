أحمد موسى يعرض فيديوهات لـ انفجار هائل بخط الغاز في مدينة نصر

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن سبب اندلاع حريق هائل في مدينة نصر اليوم، الأربعاء، مشيرا إلى انفجار أحد خطوط الغاز بالقرب من النادي الأهلي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتى»، المذاع على فضائية "صدى البلد"، الحريق فى خط غاز بمنطقة "الكيلو 4 ونص”.

وعرض أحمد موسى، فيديوهات جديدة تظهر أولًا بأول الحريق الضخم بـ مدينة نصر شرق القاهرة.

وكان حريق هائل نشب في خط غاز بمنطقة مدينة نصر بجوار النادي الأهلي بالقرب من كوبري ألماظة.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في خط غاز طبيعي بمنطقة مدينة نصر.

على الفور تم الدفع بـ ٢٠ سيارة إطفاء إلى موقع الحادث، وجار السيطرة على الحريق.