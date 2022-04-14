أحمد موسى عن انفجار خط الغاز بمدينة نصر: "ده تهريج..ومش أول مرة"

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لا يوجد أى خسائر فى الأرواح ناتجة عن حريق مدينة نصر، ولكن من ارتكب هذا الخطأ يجب أن يحاسب، لأنه لم ينسق مع الشركات المسئولة.

وانفعل موسى بسبب الانفجار، والحريق الهائل بمدينة نصر، وقال إن المتسبب فى هذا الأمر شخص تابع لـ شركة مياه.

وكشف أن هناك “لودر” تابعا لشركة مياه، كان يحفر فى الطريق، وتسبب فى هذا الحريق، وطالب المواطنين بعدم السير فى هذا الطريق، لحين السيطرة على الحريق.

ولفت إلى أن اللورد الذى كان يحفر كان يعمل دون التنسيق مع الشركات المسئولة، وأن هذا الأمر تسبب فى مشكلات كثيرة.

وانفعل موسى على الهواء وقال :" ده تهريج، واللى حصل ده كارثة، وأن مثل هذا الأمر حدث من قبل، وأن الحريق الآن فى طريق السويس بالكيلو 4.5".