أمريكا تستعد لإرسال مسؤول رفيع المستوى لـ أوكرانيا.. تفاصيل

قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة في محادثات مبكرة لإرسال مسؤول رفيع المستوى إلى أوكرانيا قرار لم يتم الانتهاء منه بعد.

وحسب "سي إن إن" الأمريكية، أجرى مسؤولون أمريكيون داخليا مناقشات أولية حول إرسال عضو رفيع المستوى في الإدارة إلى أوكرانيا، وفقا لمصدر مطلع على المحادثات.

وفي حين أنه من غير المرجح أن يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس كييف في أي وقت قريب، ناقش المسؤولون إرسال وزير الدفاع لويد أوستن أو وزير الخارجية أنتوني بلينكن. لكن القرار لم يتم الانتهاء منه بعد، وقد لا تتحقق الزيارة في نهاية المطاف.

وقام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بزيارة مفاجئة إلى كييف في الأيام الأخيرة. وقال مسؤولون أمريكيون بعد ذلك إن بايدن لا يخطط حاليا لرحلة خاصة به.