نادي الصيد يتأهل إلى دوري محترفين الكرة الطائرة بعد غياب 12 عاما

حقق فريق الدرجة الاولى رجال للكرة الطائرة بنادى الصيد انجازًا تاريخيًا بالفوز على نظيره بنها بنتيجة .3-1 ليصعد الفريق للدورى الممتاز للمحترفين بعد غياب 12عاما عن الممتاز .

تضم قائمة فريق نادي الصيد على فايد، ابراهيم عبد العزيز، عمر خشبة، عبد الله شهاب، سيف مجدى، يوسف المنشاوى، يوسف اشرف، عبد الرحمن ايهاب، مروان حامد، احمد جمال، احمد عبد العزيز، رامى فارس، نور الدين، محمد عادل، محمد حازم، عمر وليد، مازن ماجد، عمر هيثم.

يقود الفريق الجهاز الفنى و الإدارى المكون من كابتن محمود غزال المدير الفنى لقطاع الرجال، حسام زغلول مشرف قطاع الناشئين، محمد صابر مدرب عام، محمود مجاهد مدرب، محمد السيد مدرب أحمال، شادى فهيم محلل تقنى، دكتور أحمد زكريا طبيب الفريق، كابتن شعبان عبد الصبور المدير الإدارى، مسعد جمعة خدمات معاونة.