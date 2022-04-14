صيانة بمحطة تحلية الرميلة استعدادا لفصل الصيف في مطروح

شركة مياة مطروح تستعد لموسم الصيف





تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بأعمال الصيانة الدورية بمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة شرق مرسي مطروح وذلك استعدادا لاستقبال فصل الصيف .



وتفقد مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه الرميلة لمتابعة سرعة نهو الأعمال الخاصة بالصيانة للمحطات .

أكد رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى مطروح أن ذلك يأتى هذا في إطار الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح لاستقبال موسم الصيف واستيعاب تزايد أعداد المصطافين الوافدين للمحافظة لقضاء عطلتهم أثناء هذه الفترة.

حيث تقوم الشركة بأعمال الصيانة الدورية لمحطات التحلية من عمليات الغسيل العكسي للمرشحات وتغيير الأغشية الخاصة بتحلية المياه وذلك حرصا من الشركة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين واستيعاب اية مشاكل قد يتوقع حدوثها مستقبلا وسرعة حلها على الفور .