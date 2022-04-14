الزمالك يرفض عودة «الشناوي» رغم أزمة حراسة المرمى

كشف الإعلامي محمد شبانة، ملامح مستقبل حراسة مرمى فريق الكرة بنادي الزمالك، في الفترة المقبلة، بعد غموض موقف أبوجبل وعواد من التجديد وكذلك إعارة محمد صبحي إلى فاركو.

وكانت قد ربطت بعض التقارير الإعلامية، أسم أحمد الشناوي حارس مرمى فريق بيراميدز، بالانتقال لنادي الزمالك.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، مصدر داخل نادي الزمالك، أكد أن التعاقد مع "الشناوي" مرفوض من جانب الإدارة، معللًا ذلك بوجود أزمة سابقة مع اللاعب وقت رحيله، ووجود شكاوي متبادلة بين الطرفين".

واعتمد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بشكل أساسي في الفترة الأخيرة على محمد أبو جبل في حراسة مرمى الفريق ويأتي محمد عواد في المرتبة الثانية.